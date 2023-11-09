Потери России резко выросли: подробности от Генштаба ВСУ

Кроме нанесенных врагу потерь в живой силе, украинские защитники уничтожили 36 артиллерийских систем.
ВСУ ликвидировали или ранили на фронте 1080 российских военных в течение суток 8 ноября.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ 9 ноября.
Потери России в войне против Украины на 9 ноября составляют около 308 720 бойцов погибшими и ранеными.
Потери врага на 9 ноября
- Личный состав – около 308 720 (+1080) человек,
- танки ‒ 5316 (+15),
- боевые бронированные машины ‒ 10014 (+18),
- артиллерийских систем – 7475 (+36),
- РСЗО – 875 (+3),
- средства ПВО – 577 (+5),
- самолеты – 322 (+0),
- вертолеты – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5593 (+26),
- крылатые ракеты ‒ 1557 (+1),
- корабли/катера ‒ 20 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильная техника и автоцистерны – 9853 (+39),
- специальная техника – 1059 (+5).
Напомним, 8 ноября в оккупированном Луганске был подорван автомобиль с "депутатом народного совета ЛНР", экс-начальником управления "народной милиции" Михаилом Филипоненко. Он погиб на месте.
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