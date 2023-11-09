Потери России резко выросли: подробности от Генштаба ВСУ

Кроме нанесенных врагу потерь в живой силе, украинские защитники уничтожили 36 артиллерийских систем.

ВСУ ликвидировали или ранили на фронте 1080 российских военных в течение суток 8 ноября.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ 9 ноября.

Потери России в войне против Украины на 9 ноября составляют около 308 720 бойцов погибшими и ранеными.

Потери врага на 9 ноября

Личный состав – около 308 720 (+1080) человек,

танки ‒ 5316 (+15),

боевые бронированные машины ‒ 10014 (+18),

артиллерийских систем – 7475 (+36),

РСЗО – 875 (+3),

средства ПВО – 577 (+5),

самолеты – 322 (+0),

вертолеты – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5593 (+26),

крылатые ракеты ‒ 1557 (+1),

корабли/катера ‒ 20 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильная техника и автоцистерны – 9853 (+39),

специальная техника – 1059 (+5).

Потери российской армии на 9 ноября 2023 года / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Напомним, 8 ноября в оккупированном Луганске был подорван автомобиль с "депутатом народного совета ЛНР", экс-начальником управления "народной милиции" Михаилом Филипоненко. Он погиб на месте.

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