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Потери России резко выросли: подробности от Генштаба ВСУ

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Потери России резко выросли: подробности от Генштаба ВСУ

Уничтожена российская военная техника / Фото: Associated Press

Кроме нанесенных врагу потерь в живой силе, украинские защитники уничтожили 36 артиллерийских систем.

ВСУ ликвидировали или ранили на фронте 1080 российских военных в течение суток 8 ноября.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ 9 ноября.

Потери России в войне против Украины на 9 ноября составляют около 308 720 бойцов погибшими и ранеными.

Потери врага на 9 ноября

  • Личный состав – около 308 720 (+1080) человек,
  • танки ‒ 5316 (+15),
  • боевые бронированные машины ‒ 10014 (+18),
  • артиллерийских систем – 7475 (+36),
  • РСЗО – 875 (+3),
  • средства ПВО – 577 (+5),
  • самолеты – 322 (+0),
  • вертолеты – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5593 (+26),
  • крылатые ракеты ‒ 1557 (+1),
  • корабли/катера ‒ 20 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильная техника и автоцистерны – 9853 (+39),
  • специальная техника – 1059 (+5).
Потери российской армии на 9 ноября 2023 года / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook
Потери российской армии на 9 ноября 2023 года / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Напомним, 8 ноября в оккупированном Луганске был подорван автомобиль с "депутатом народного совета ЛНР", экс-начальником управления "народной милиции" Михаилом Филипоненко. Он погиб на месте.

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Дата публикации
Просмотры
868
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