Втрати Росії різко зросли: подробиці від Генштабу ЗСУ

ЗСУ ліквідували або поранили на фронті 1080 російських військових протягом доби 8 листопада.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ 9 листопада.

Втрати Росії у війні проти України на 9 листопада становлять близько 308 720 бійців загиблими та пораненими.

Втрати ворога на 9 листопада

Особовий склад ‒ близько 308 720 (+1080) осіб,

танки ‒ 5316 (+15),

бойові броньовані машини ‒ 10014 (+18),

артилерійських систем – 7475 (+36),

РСЗВ – 875 (+3),

засоби ППО ‒ 577 (+5),

літаки – 322 (+0),

гелікоптери – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5593 (+26),

крилаті ракети ‒ 1557 (+1),

кораблі/катери ‒ 20 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільна техніка та автоцистерни – 9853 (+39),

спеціальна техніка ‒ 1059 (+5).

Втрати російської армії на 9 листопада 2023 року / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Нагадаємо, 8 листопада в окупованому Луганську було підірвано авто з "депутатом народної ради ЛНР", ексначальником управління "народної міліції" Михайлом Філіпоненком. Він загинув на місці.

Читайте також: