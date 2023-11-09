Втрати Росії різко зросли: подробиці від Генштабу ЗСУ

Окрім завданих ворогу втрат у живій силі, українські захисники знищили 36 артилерійських систем.
ЗСУ ліквідували або поранили на фронті 1080 російських військових протягом доби 8 листопада.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ 9 листопада.
Втрати Росії у війні проти України на 9 листопада становлять близько 308 720 бійців загиблими та пораненими.
Втрати ворога на 9 листопада
- Особовий склад ‒ близько 308 720 (+1080) осіб,
- танки ‒ 5316 (+15),
- бойові броньовані машини ‒ 10014 (+18),
- артилерійських систем – 7475 (+36),
- РСЗВ – 875 (+3),
- засоби ППО ‒ 577 (+5),
- літаки – 322 (+0),
- гелікоптери – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5593 (+26),
- крилаті ракети ‒ 1557 (+1),
- кораблі/катери ‒ 20 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільна техніка та автоцистерни – 9853 (+39),
- спеціальна техніка ‒ 1059 (+5).
Нагадаємо, 8 листопада в окупованому Луганську було підірвано авто з "депутатом народної ради ЛНР", ексначальником управління "народної міліції" Михайлом Філіпоненком. Він загинув на місці.
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