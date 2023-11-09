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Втрати Росії різко зросли: подробиці від Генштабу ЗСУ

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Втрати Росії різко зросли: подробиці від Генштабу ЗСУ

Знищена російська військова техніка / Фото: Associated Press

Окрім завданих ворогу втрат у живій силі, українські захисники знищили 36 артилерійських систем.

ЗСУ ліквідували або поранили на фронті 1080 російських військових протягом доби 8 листопада.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ 9 листопада.

Втрати Росії у війні проти України на 9 листопада становлять близько 308 720 бійців загиблими та пораненими.

Втрати ворога на 9 листопада

  • Особовий склад ‒ близько 308 720 (+1080) осіб,
  • танки ‒ 5316 (+15),
  • бойові броньовані машини ‒ 10014 (+18),
  • артилерійських систем – 7475 (+36),
  • РСЗВ – 875 (+3),
  • засоби ППО ‒ 577 (+5),
  • літаки – 322 (+0),
  • гелікоптери – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5593 (+26),
  • крилаті ракети ‒ 1557 (+1),
  • кораблі/катери ‒ 20 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 9853 (+39),
  • спеціальна техніка ‒ 1059 (+5).
Втрати російської армії на 9 листопада 2023 року / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
Втрати російської армії на 9 листопада 2023 року / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Нагадаємо, 8 листопада в окупованому Луганську було підірвано авто з "депутатом народної ради ЛНР", ексначальником управління "народної міліції" Михайлом Філіпоненком. Він загинув на місці.

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Дата публікації
Перегляди
868
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