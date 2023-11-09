У США на хімічному заводі прогримів вибух: довелося евакуювати школу

В американському штаті Техас пролунав вибух на хімічному заводі. Після цього почалася потужна пожежа.

Про це передає NBC News.

Вибух та пожежа сталися на заводі компанії Sound Resource Solutions, який виробляє розчинники для клею та рідини для зняття фарби.

На території підприємства зберігаються хімічні речовини, які мають гостру токсичність, а також здатні викликати серйозне пошкодження очей або подразнення очей, корозію або подразнення шкіри.

Президент Sound Resource Solutions Джефф Харфілд зазначив, що внаслідок інциденту постраждав один співробітник заводу. Йому надали медичну допомогу через незначні опіки.

Крім того, через пожежу рятувальникам довелося евакуювати місцеву школу та оголосити про небезпеку в радіусі понад 1 кілометра від заводу. Також було перекрито шосе.

Нагадаэмо, у місті Ташкент пролунав потужний вибух, який місцеві жителі відчули за 30 кілометрів від епіцентру.

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