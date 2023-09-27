У Московській області масштабна пожежа в районі військового аеродрому

Нещодавно на цьому аеродромі диверсанти влаштували підрив та суттєво пошкодили два літаки та один гелікоптер.

Вночі, 27 вересня неподалік свійського аеродрому у Московській області почалась масштабна пожежа.

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Про це повідомляють російські Telegram-канали.

За їх даними, пожежа почалась в районі військового аеродром "Чкаловський", що біля міста Щелково. Нещодавно на цьому аеродромі диверсанти влаштували підрив та суттєво пошкодили два літаки та один гелікоптер.

Місцеві жителі повідомили, що великий стовп диму було видно у промисловій зоні, яка розташована біля військового аеродрому. Місцева влада поки ніяк інформацію не коментувала.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Підмосков'ї диверсанти проникли на аеродром, де стоять “літаки судного дня”, і підірвали судна.

Крім того, ми раніше інформували, що в українській розвідці розповіли, чому в Москві почастішала "бавовна".

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