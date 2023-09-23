Буданов прокоментував атаку диверсантів на аеродром під Москвою

Атака на "Чкаловський" аеродром в Підмосков'ї, 18 вересня, справа рук диверсійних груп.

Про це розповів очільник ГУР в інтерв'ю TheDrive.

За його словами, всі ці групи певним чином пов’язані з українською розвідкою.

На запитання, "чи ви вибрали ціль і допомогли їм зрозуміти, як потрапити на базу та підірвати літаки", Буданов відповів: "Давайте пропустимо це".

"Атака була здійснена в безпечній зоні фактично в середині Москви, тому що цей аеродром знаходиться в межах Великої Московської області. Це демонструє очевидну неспроможність режиму захисту навіть своєї результативності та безпечної інфраструктури. А якщо говорити про планери, то, звичайно, в Росії їх багато, але деякі з них, наприклад Іл-20, не надто великі", - сказав начальник ГУР.

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Внаслідок атаки удар прийняло політичне керівництво РФ, яке не змогло запобігти інциденту.

"Воно явно не в змозі забезпечити належну охорону критичних стратегічних аеродромів у Москві", - наголосив Буданов.

Нагадаємо, на аеродромі "Чкаловський", що в Підмосков'ї, 18 вересня невідомі поклали вибухівку під літаки АН-148, ІЛ-20 та вертоліт МІ-28Н, які внаслідок вибухів отримали суттєві пошкодження.

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