Буданов прокомментировал атаку диверсантов на аэродром под Москвой

В результате атаки удар приняло политическое руководство РФ, которое не смогло предотвратить инцидент.
Атака на "Чкаловский" аэродром в Подмосковье, 18 сентября, дело рук диверсионных групп.
Об этом рассказал глава ГУР в интервью TheDrive.
По его словам, все эти группы как-то связаны с украинской разведкой.
На вопрос, "выбрали ли вы цель и помогли им понять, как попасть на базу и взорвать самолеты", Буданов ответил: "Давайте пропустим это".
"Атака была осуществлена в безопасной зоне фактически внутри Москвы, потому что этот аэродром находится в пределах Великой Московской области. Это демонстрирует очевидную несостоятельность режима защиты даже своей результативности и безопасной инфраструктуры. А если говорить о планерах, то, конечно, в России их много, но некоторые из них, например Ил-20, не слишком велики", — сказал начальник ГУР.
В результате атаки удар приняло политическое руководство РФ, которое не смогло предотвратить инцидент.
"Оно явно не в состоянии обеспечить должную охрану критических стратегических аэродромов в Москве", — подчеркнул Буданов.
Напомним, на аэродроме "Чкаловский" в Подмосковье 18 сентября неизвестные положили взрывчатку под самолеты АН-148, ИЛ-20 и вертолет МИ-28Н, которые в результате взрывов получили существенные повреждения.
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