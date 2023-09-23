Буданов удивил заявлением о смерти Пригожина

Глава ГУР Кирилл Буданов считает, что рано говорить об убийстве руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Такое заявление он сделал в интервью The Drive.

"Я бы не спешил говорить, что его убили. У меня нет никаких подтверждений", — коротко сказал он.

На вопрос журналиста, есть ли у него подтверждение, что Пригожин мертв, Буданов ответил: "Мы этого не имеем".

Напомним:

Самолет Евгения Пригожина разбился в Тверской области России к вечеру 23 августа 2023 года. На месте падения обнаружили разбитый самолет с бортовым номером бизнес-джета, в котором обычно летал владелец ЧВК "Вагнер".

На месте авиакатастрофы обнаружили 10 тел. Позже российские власти заверили, что все идентифицированы. В частности, среди погибших — Пригожин, а также командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин и другие руководители "вагнеровцев".

В первые дни после авиакатастрофы аналитики выдвинули четыре версии событий. Среди них — подрыв ракетой ПВО или взрывчатка на борту. При этом соглашались, что, возможно, убийство произошло по приказу президента России Владимира Путина, который не простил мятежа Пригожина в июне 2023 года.

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