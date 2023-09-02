Минобороны выманило Пригожина из Африки в Россию накануне гибели — Bloomberg

Вожак ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин за несколько недель до своей гибели в авиакатастрофе столкнулся с давлением со стороны Министерства обороны РФ.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.

Собеседник сообщил агентству, рассказал, что структурам "Вагнера" запретили использовать для перелетов военные самолеты Минобороны. Впоследствии закрыли для них авиабазу Хмеймим в Сирии, где "вагнеровцы" появились еще в 2015-м — до официального введения российских войск.

Так, логистика структур "Вагнера" оказалась под угрозой. Bloomberg пишет, что именно это вынудило Пригожина отправиться из Африки отправиться в Россию.

Неназванный источник рассказал, что Пригожин вылетел в Москву, чтобы решить проблемы с Минобороны. Впрочем, 23 августа его бизнес-джет потерпел крушение Тверью — в 50 км от резиденции президента-диктатора РФ Владимира Путина на Валдае.

Гибель Пригожина

Вечером 23 августа стало известно, что в РФ разбился самолет с Евгением Пригожиным на борту. В салоне также находилось руководство "Вагнера". Российские пропагандистские телеграммы-каналы предполагают, что это сделали российские средства ПВО.

Евгения Пригожина тайно похоронили в Санкт-Петербурге на Пороховском кладбище. Прощание с главным "вагнеровцем" состоялось в "закрытом формате". Его похоронило у могилы отца.

Тем временем в администрации президента РФ Владимира Путина удивили одной из версий причин авиакатастрофы самолета главного "вагнеровца". Да, речь идет об "умышленном злодеянии".

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