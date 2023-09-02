Россияне усилили атаки в районе Марьинки.
Армия РФ постоянными штурмами превратила Марьинку в город-призрак. В городе не осталось уцелевших домов.
Кадры на которых видны последствия штурмов кафиров опубликовали в Сети.
На видео попал один из мощных взрывов на развалинах некогда цветущего украинского города под Донецком.
В городе не осталось целых домов и даже деревьев.
Отметим, что кафиры усилили атаки в районе Марьинки Донецкой области. Там они бросают в бой отряды "шторм-Z", преимущественно состоящие из заключенных.
Там не осталось целых домов и даже деревьев.