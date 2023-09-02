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РФ превратила Марьинку в город-призрак: в Сети показали видео

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
291
Время на прочтение
1 мин
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РФ превратила Марьинку в город-призрак: в Сети показали видео

Марьинка Донецкой области

Россияне усилили атаки в районе Марьинки.

Армия РФ постоянными штурмами превратила Марьинку в город-призрак. В городе не осталось уцелевших домов.

Кадры на которых видны последствия штурмов кафиров опубликовали в Сети.

На видео попал один из мощных взрывов на развалинах некогда цветущего украинского города под Донецком.

В городе не осталось целых домов и даже деревьев.

Отметим, что кафиры усилили атаки в районе Марьинки Донецкой области. Там они бросают в бой отряды "шторм-Z", преимущественно состоящие из заключенных.

Там не осталось целых домов и даже деревьев.

РФ превратила Марьинку в город-призрак

РФ превратила Марьинку в город-призрак

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Дата публикации
Просмотры
291
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