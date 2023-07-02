"Продолжаются тяжелые бои": РФ штурмует в районе Марьинки и Авдеевки — Шершень

Сейчас самое горячее Авдеевское направление – там идут ожесточенные бои.

Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень, передает Укринформ.

"Сверхгорячее направление, если говорить об обороне – Авдеевское. Там противник продолжает штурмовые действия с задачей завладеть Марьинкой и захватить Авдеевку. Штурмы были отражены, потери позиций не допущены", – сказал он.

Шершень добавил, что за прошедшие сутки в районе Марьинки произошло 15 штурмов. Противник нанес 10 ударов дронами-камикадзе, в основном использовал БПЛА типа квадро.

"Больше всего донимал в районе Авдеевки. Кроме того, здесь во время одной из атак для ее поддержки враг использовал самолет. Были обстреляны 10 окрестных населенных пунктов", — добавил Шершень.

"Идут тяжелые бои, наши ударные подразделения имеют определенное продвижение, закрепляются на достигнутом, осуществляют разминирование, продолжается аэроразведка местности и наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника", — отметил спикер.

Ситуация на Авдеевском направлении

По информации американских аналитиков, в районе Марьинки противнику удалось продвинуться вперед. В Генштабе эти данные не подтверждают. Аналитики отмечают, что оккупанты продолжают осуществлять безуспешные наступательные операции в районе Бахмута и Ивановского, однако украинские защитники держат оборону.

Внимание противника, по некоторым данным, теперь сосредоточено на трассе T0504 Часов Яр-Бахмут и O0506 Хромово-Бахмут, а вот на окраинах Бахмута все еще продолжаются ожесточенные бои.

Генеральный штаб ВСУ в своем утреннем сообщении 2 июля также прокомментировал ситуацию на передовой. По информации командования, на Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки Донецкой области. Совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов. Под огонь попал, в частности, Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

По данным британской разведки, наступление в районе Авдеевки совершает преимущественно "1-й армейский корпус ДНР".

Глава Авдеевской военной администрации Виталий Барабаш говорил о планах российских военных стереть город ракетными ударами.