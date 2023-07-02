РФ держит 9 кораблей в Черном море: сколько среди них "Калибров"

Россия держит в Черном море 4 ракетоносителя.
В Черном море на боевом дежурстве Россия удерживает 9 кораблей. Среди них 4 носителя крылатых ракет "Калибр".
Об этом информирует ВМС ВС Украины в Facebook.
Отмечается, что общий залп ракет в Черном море – 24.
Тем временем в Азовском море расположен 1 вражеский корабль.
В Средиземном море на боевом дежурстве находится до 8 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 16 ракет.
Напомним, что Россия покинет " зерновой коридор" в июле 2023 года. По мнению госпожи посла МИД по особым поручениям Ольги Трофимцевой, это произойдет в 99.9%.
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