РФ держит 9 кораблей в Черном море: сколько среди них "Калибров"

В Черном море на боевом дежурстве Россия удерживает 9 кораблей. Среди них 4 носителя крылатых ракет "Калибр".

Об этом информирует ВМС ВС Украины в Facebook.

Отмечается, что общий залп ракет в Черном море – 24.

Тем временем в Азовском море расположен 1 вражеский корабль.

В Средиземном море на боевом дежурстве находится до 8 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 16 ракет.

Напомним, что Россия покинет " зерновой коридор" в июле 2023 года. По мнению госпожи посла МИД по особым поручениям Ольги Трофимцевой, это произойдет в 99.9%.

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