Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

РФ держит 9 кораблей в Черном море: сколько среди них "Калибров"

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
249
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
РФ держит 9 кораблей в Черном море: сколько среди них "Калибров"

РФ держит в Черном море 4 ракетоносителя. / Фото: Associated Press

Россия держит в Черном море 4 ракетоносителя.

В Черном море на боевом дежурстве Россия удерживает 9 кораблей. Среди них 4 носителя крылатых ракет "Калибр".

Об этом информирует ВМС ВС Украины в Facebook.

Отмечается, что общий залп ракет в Черном море – 24.

Тем временем в Азовском море расположен 1 вражеский корабль.

В Средиземном море на боевом дежурстве находится до 8 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 16 ракет.

Напомним, что Россия покинет " зерновой коридор" в июле 2023 года. По мнению госпожи посла МИД по особым поручениям Ольги Трофимцевой, это произойдет в 99.9%.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
249
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация