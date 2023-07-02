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РФ тримає 9 кораблів у Чорному морі: скільки серед них "Калібрів"

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Христина ГоловчакХристина Головчак
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РФ тримає 9 кораблів у Чорному морі: скільки серед них "Калібрів"

РФ тримає у Чорному морі 4 ракетоносії. / Фото: Associated Press

Росія тримає у Чорному морі 4 ракетоносії.

У Чорному морі на бойовому чергуванні Росія утримує 9 кораблів. Серед них 4 носії крилатих ракет "Калібр".

Про це інформує ВМС ЗС України у Facebook.

Зазначається, що загальний залп ракет в Чорному морі - 24.

Тим часом в Азовському морі розташований 1 ворожий корабель.

У Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до 8 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет.

Нагадаємо, що Росія покине "зерновий коридор" у липні 2023 року. На думку пані посла МЗС з особливих доручень Ольги Трофімцевої, це станеться у 99.9%.

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Дата публікації
Перегляди
279
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