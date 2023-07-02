РФ тримає 9 кораблів у Чорному морі: скільки серед них "Калібрів"

Росія тримає у Чорному морі 4 ракетоносії.
У Чорному морі на бойовому чергуванні Росія утримує 9 кораблів. Серед них 4 носії крилатих ракет "Калібр".
Про це інформує ВМС ЗС України у Facebook.
Зазначається, що загальний залп ракет в Чорному морі - 24.
Тим часом в Азовському морі розташований 1 ворожий корабель.
У Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до 8 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет.
Нагадаємо, що Росія покине "зерновий коридор" у липні 2023 року. На думку пані посла МЗС з особливих доручень Ольги Трофімцевої, це станеться у 99.9%.
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