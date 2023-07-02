Путін більше не здатен віддати наказ про підрив Запорізької АЕС – Піонтковський

Експерт пояснив, чому Путін більше не здатен віддати наказ про спричинення екокатастрофи на ЗАЕС.

Президент Росії Володимир Путін більше не здатен віддавати накази про застосування ядерної зброї внаслідок втрати значної частини влади.

Про це в ефірі "Еспресо" розповів російський опозиціонер, публіцист Андрій Піонтковський.

"Використання ядерної зброї вимагає велетенської концентрації влади в руках першої особи, він не може тепер наказати нікому, не лише щодо ядерної зброї, але й з інших сценаріїв екологічної катастрофи, вибух атомної електростанції Запоріжжя, титанового заводу, чи там обговорювалась можливість підриву власної Курської АЕС, щоб змінити повістку дня. Усі ці варіанти вже виключені – це найважливіший результат втрати значної частини влади", - наголосив опозиціонер.

Нагадаємо, радник керівника ОП президента Михайло Подоляк наголосив, що світові лідери повинні попередити Росію про те, що будь-який теракт на території ЗАЕС буде прирівняно до використання тактичної ядерної зброї.

Президент Володимир Зеленський не виключив, що росіяни знову можуть вчинити теракт на українській території. Він наголосив, що Росія використовує Запорізьку АЕС для радіаційного шантажу.

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