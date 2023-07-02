Інкубатор для агентів: у Бразилії розпочали розслідування через російських шпигунів

У країні побільшало російських агентів, які намагаються проникнути на Захід.

У Бразилії розпочали розслідування через те, що російські шпигуни активно використовують паспорти країни.

Про це пише The Wall Street Journal.

Як зазначає видання, минулого року розвідці Нідерландів вдалося викрити російського шпигуна Сергія Черкасова, який намагався влаштуватися стажистом до Міжнародного кримінального суду в Гаазі під виглядом громадянина Бразилії.

Ще один схожий випадок трапився у Бразилії в жовтні 2020 року. Росіянин Михайло Мікушин використовував паспорт Бразилії під іменем Хосе Асіс Джаммарія й працював в університеті міста Тромсе. Проте, яка доля спіткала справжнього власника паспорта досі невідомо.

Третій випадок. Росіянин, який проживав у Ріо-де-Женейро намагався видати себе за Герхарда Даніеля Кампоса Віттіха. Торік він несподівано зник, а пізніше був ідентифікований в Греції як росіянин Шмирьов. Також з'ясувалось, що агент втік до Росії з жінкою-шпигункою, яка весь цей час проживала під фальшивим ім'ям в Греції.

"Наслідком цих інцидентів стало розслідування в Бразилії, щоб з'ясувати, чи використовує Москва цю країну як інкубатор для таємних агентів, що намагаються проникнути на Захід", - пише видання.

У розвідці Бразилії занепокоєнні, що російських шпигунів в країні може бути набагато більше.

Тим часом президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що не бачить "військового рішення" в Україні.

Раніше він висловився, що США варто припинити "заохочувати" війну в Україні та почати говорити про "мир".

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