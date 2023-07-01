Аналітики ISW оцінили здатність РФ підірвати Запорізьку АЕС

Досвід із Каховською ГЕС показує, що окупанти можуть вдатися і до такого теракту.

Малоймовірно, що російські війська здійснять теракт на Запорізькій атомній електростанції.

Про це заявили американські аналітики з Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті йдеться про те, що Москва використовуватиме шантаж і погрози теракту, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ, а також обмежити підтримку України Заходам напередодні саміту НАТО 11 липня.

"Російські сили не зможуть контролювати наслідки навмисного радіаційного інциденту на ЗАЕС. Радіаційний інцидент може ще більше погіршити здатність Росії закріпити свою окупацію півдня України, залишивши райони непридатними для життя", — йдеться у звіті.

Однак, за словами аналітиків, повністю виключати плани щодо саботажу на ЗАЕС — не можна. Так, ЗС РФ можуть здійснити кілька можливих радіологічних техногенних інцидентів на ЗАЕС, деякі з яких будуть серйознішими, ніж інші. Крім того, вони можуть скинути опромінену воду із ЗАЕС у Каховське водосховище, щоб перешкодити ЗСУ перейти через осушену територію.

Також експерти вважають, що російські сили також можуть спробувати створити радіоактивний шлейф, щоб покрити велику територію на півдні України. Однак цей шлейф найімовірніше торкнеться і військ РФ на окупованій території. Крім того, ЗС РФ можуть вчинити техногенну "аварію", яка створить менший радіологічний радіус, одразу спрямований на запобігання контрнаступу ЗСУ поруч з Енергодаром.

"Жоден із цих варіантів не дає більшої військової вигоди для російських військ, ніж можливі наслідки, які вони можуть створити. Україна, зі свого боку, не отримає жодної вигоди від виникнення радіологічного інциденту на ЗАЕС", — зазначили аналітики.

Що відомо про ситуацію на ЗАЕС

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після початку повномасштабного вторгнення до України. "Енергоатом" заявляв про тиск російських військових на персонал станції.

Згодом в пресслужбі Державної інспекції ядерного регулювання заявили, що російські військові розмістили в приміщенні турбінного відділення 4 енергоблоку Запорізької атомної електростанції військову техніку та вибухівку.

Перебуваючи в Україні, очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що працює над компромісним планом безпеки для ЗАЕС, і застеріг від посилення військової активності навколо неї.

22 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на захопленій нею Запорізькій АЕС і "все для цього підготувала".

29 червня в Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях відбулися масштабні навчання у зв'язку із загрозою катастрофи на Запорізькій атомній електростанції.

За найгіршим сценарієм обов'язковій евакуації підлягають близько 300 тисяч людей із Дніпропетровської та Запорізької областей.

Напередодні у розвідці повідомили, що окупанти зменшують присутність на території ЗАЕС, це відбувається на тлі інформації про загрозу підриву станції росіянами.