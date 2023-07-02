Особливості вступної кампанії: є погані новини для іноземців

У абітуєнтів гаряча пора - напередодні, 1 липня, офіційно стартувала вступна кампанія до закладів вищої освіти. У профільному Міністерстві сподіваються: цьогоріч охочих стати студентами побільшає. От тільки іноземні громадяни - через велику війну добувати знання в Україні зможуть не усі, йдеться в ТСН.

За місце в омріяному закладі вищої освіти доведеться позмагатися, бо ж абітурієнтів, які хочуть стати студентами - цьогоріч у порівнянні із 2022-им - побільшало. “У нас було бажаючих писати національний мультипредметний тест на 60 тисяч більше ніж було минулого року. Із них, приблизно 10%, це абітурієнти, які пишуть МНТ перебуваючи за кордоном”, - каже заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький

Офіційно вступна кампанія стартувала - кожен абітурієнт може подати 20 заяв на вступ, з них - 5 на бюджет. Але спершу потрібно створити електронний кабінет, де вказати, зокрема, серію та номер документів, які посвідчують особу, а також про здобуту раніше освіту. “Якщо дитина вступає з окупованих територій - їй буде важко представити оригінали паспорта. Можна вступати з окупованих територій просто за заявою. Вже після того, як дитина переїжджає сюда, вона може собі розробити паспорт”, - пояснюють в міністерстві.

Онлайн подаються і дані сертифіката національного мультипредметного тесту. Конкурсна межа для вступу на бюджет - не нижча ста тридцяти балів, але все залежить від спеціальності. Вступникам з тимчасово окупованих територій, які скласти тест не змогли, пішли на поступки. “Потрібен якийсь спосіб перевірки знань, перевірки мовних компетенцій і відповідно це робиться через співбесіду, це можна робити дистанційно”, - каже Михайло Винницький.

Що ж до іноземних абітурієнтів - їх цьогоріч буде недобір, адже деякі країни забороняють своїм громадянам їхати до нас через війну. Якщо, до прикладу, у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, раніше навчалося зо дві тисячі студентів з-за кордону, то нині таких вступників буде дуже мало. “У нас була велика кількість студентів і студенток по англомовній програмі з медицини - дорога для них до українських університетів фактично зачинена на вступ. Ми довчаємо тих, хто залишився, але нового набору тут не буде”, - розповідає ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров.

Наслідки обстрілу університету в Миколаєві (фото / Олександр Сєнкевич)

Ще одна проблема, спричинена великою війною - руйнування та пошкодження десятків закладів вищої освіти. Ректор Микола Трофименко на фото показує, що росіяни накоїли з його рідним Маріупольським державним університетом. Вісьмох співробітників та студентів окупанти убили. Всі терміново залишали місто, але документи, сервери та печатки закладу вдалося вивезти. Так минулої весни маріупольський університет оселився у столиці. Тут йому надали приміщення, де вже роблять ремонт і готуються до набору студентів. “В Маріуполі приймали десь 1.5 тис - 1.6 студентів на 1 курс освітнього рівня бакалавр-магістр, минулого року, ми поставили собі планку 500, а набрали 600. Цього року я думаю, що ми наберемо достатньо”, - каже ректор.

У профільному Міністерстві сподіваються: цьогоріч студенти навчатимуться переважно офлайн, щоб не страждала якість освіти, а студенти не втрачали соціальні зв’язки. Утім, у Маріупольському державному університеті кажуть, вони поки що працюватимуть все ж за змішаною системою. “Бо ми ще не можемо проводити свої освітні програми, абсолютно всі свої лекції офлайн. У нас ще студенти всі розкидані. У нас фізичної можливості їх зібрати нема, тому що ми відновлюємося”,- додає ректор.

Щоб студенти навчалися очно, заклади вищої освіти повинні мати ще й укриття. У приміщеннях університету без укриттів навчання з міркувань безпеки проводитись не будуть.

Про результати вступних кампаній стане відомо вже у серпні.

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