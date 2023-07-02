"Тривають важкі бої": РФ штурмує в районі Мар’їнки та Авдіївки – Шершень

Наразі найгарячішим є Авдіївській напрямок – там точаться запеклі бої.

Про це повідомив в етері телемарафону речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, передає Укрінформ.

"Надгарячий напрямок, якщо говорити про оборону – Авдіївський. Там противник продовжує штурмові дії із завданням заволодіти Мар’їнкою та захоплення Авдіївки. Штурми було відбито, втрат позицій не допущено", – сказав він.

Шершень додав, що минулої доби у районі Мар'їнки відбулося 15 штурмів. Противник здійснив 10 ударів дронами-камікадзе, здебільшого використовував БПЛА типу квадро.

"Найбільше дошкуляв у районі Авдіївки. Окрім того, тут під час однієї з атак для її підтримки ворог використав літак. Було обстріляно 10 навколишніх населених пунктів", – додав Шершень.

"Тривають важкі бої, наші ударні підрозділи мають певне просування, закріплюються на досягнутому, здійснюють розмінування, триває аеророзвідка місцевості та завдають вогневе ураження артилерією по виявлених цілях противника", - зазначив речник.

Ситуація на Авдіївському напрямку

За інформацією американських аналітиків, у районі Мар'їнки противнику вдалося просунутися вперед. У Генштабі ці дані не підтверджують. Аналітики зазначають, що окупанти продовжують здійснювати безуспішні наступальні операції в районі Бахмута й Іванівського, проте українські захисники тримають оборону.

Увага противника, за деякими даними, тепер зосереджена на шосе T0504 Часiв Яр-Бахмут і O0506 Хромове-Бахмут, а ось на околицях Бахмута все ще тривають запеклі бої.

Генеральний штаб ЗСУ у своєму ранковому зведенні від 2 липня також прокоментував ситуацію на передовій. За інформацією командування, на Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. Під вогонь потрапил , зокрема Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Первомайське та Невельське Донецької області

За даними британської розвідки, наступ у районі Авдіївки здійснює переважно "1-й армійський корпус ДНР".

Очільник Авдіївської військової адміністрації Віталій Барабаш говорив про плани російських військових стерти місто ракетними ударами.