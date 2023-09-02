Игнат рассказал о возможностях применения ракет AMRAAM

Пентагон заказывает Украине ракеты AMRAAM других модификаций, которые могут преодолевать расстояние 160-180 км. Этого "более чем достаточно, чтобы доставать российскую авиацию, не заходя в зону поражения вражеского ПВО".

Об этом в эфире телемарафона рассказал пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, для нужд ВСУ может быть поставлено имеющееся на складах, а это уже следующая партия ракет на ноябрь 2024 года.

"Вооружение и самолеты – это совершенно разные вещи, их надо изготовить, поставить. Авиация не может летать пустой, ей нужно постоянно возобновлять боезапас. Ничего удивительного в таких заказах, контрактованиях нет", — подчеркнул представитель ПС.

Игнат рассказал, что ракеты AMRAAM – авиационные класса "воздух-воздух" с активной головкой самонаведения – это "одни из самых распространенных ракет, используемых странами НАТО в авиации".

"Эти ракеты Украине уже предоставляют для комплексов ЗРК NASAMS, также использующего ракету AIM-120 – с первых дней, когда началась атака нашей критической инфраструктуры осенью прошлого года, эти ракеты применяются с NASAMS".

Игнат отмечает, что ракета применяется с воздуха на большую дальность, ведь запускается с воздушной платформы, с наземной установки дальность поражения не так высока. Кроме того, такая ракета будет использоваться для уничтожения всех типов воздушных целей, кроме баллистики.

Как сообщалось, Минобороны США заказало ракеты AMRAAM для Украины. Заказ нужно выполнить до 29 ноября 2024 года. Дать поставки количество ракет, которые планируют приобрести, не разглашают.

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