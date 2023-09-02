"Шахтер" разгромил "Минай" и укрепил лидерство в УПЛ

"Горняки" отправили четыре мяча в ворота закарпатского клуба.

"Шахтер" одержал разгромную победу над "Минаем " в матче 6-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на "Минай-Арене" завершился со счетом 1:4 .

Команда Патрика ван Леувена вышла вперед в конце первого тайма – защитник Николай Матвиенко забил свой уже третий гол за "горняков" в этом сезоне.

После перерыва преимущество донецкого клуба нарастили точными ударами Алексей Кащук и Георгий Судаков.

На 72-й минуте хозяева отквитали один мяч усилиями Егора Гуничева.

Но последнее слово в этом поединке было за "оранжево-черными" – на 78-й минуте Богдан Вьюник отправил четвертый гол в ворота закарпатской команды.

"Шахтер" (14 очков) укрепил свое лидерство в турнирной таблице УПЛ. "Минай" с 2 баллами остался на последней позиции.

В следующем туре "горняки" 16 сентября сыграют против "Оболони", а подопечные Владимира Шарана в тот же день встретятся с "Александрией".

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