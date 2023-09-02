"Шахтар" розгромив "Минай" і зміцнив лідерство в УПЛ

"Гірники" відправили чотири м'ячі у ворота закарпатського клубу.

"Шахтар" здобув розгромну перемогу над "Минаєм" у матчі 6-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на "Минай-Арені" завершився з рахунком 1:4 .

Команда Патріка ван Леувена вийшла вперед наприкінці першого тайму – захисник Микола Матвієнко забив свій уже третій гол за "гірників" цього сезону.

Після перерви перевагу донецького клубу наростили точними ударами Олексій Кащук і Георгій Судаков.

На 72-й хвилині господарі відквитали один м'яч зусиллями Єгора Гунічева.

Але останнє слово у цьому поєдинку було за "помаранчево-чорними" – на 78-й хвилині Богдан В'юнник відправив четвертий гол у ворота закарпатської команди.

"Шахтар" (14 очок) зміцнив своє лідерство у турнірній таблиці УПЛ. "Минай" з 2 балами залишився на останній позиції.

У наступному турі "гірники" 16 вересня зіграють проти "Оболоні", а підопічні Володимира Шарана того ж дня зустрінуться з "Олександрією".

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