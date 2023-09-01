Помогло удаление у соперника: "Верес" одержал первую победу в сезоне УПЛ (видео)

"Верес" победил "Черноморец" в стартовом матче 6-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Авангард" в Ровно завершился со счетом 3:1 .

Уже на 10-й минуте встречи "моряки" остались в меньшинстве – прямую красную карточку получил защитник Владимир Салюк.

На 24-й минуте одесситы вдесятером заработали пенальти, который реализовал Илья Путря.

Однако еще до перерыва хозяева сумели не только отыграться, но и повести в счете – сначала Яго Сикейра реализовал пенальти, а затем Станислав Шарай забил после передачи Василия Гакмана.

Во втором тайме подопечные Сергея Лавриненко укрепили свое преимущество – окончательный счет в игре на 70-й минуте установил Владислав Шарай.

Обзор матча

Для "Вереса" это первая победа в текущем сезоне УПЛ. Ровенский клуб с 4 очками поднялся на 14-е место. "Черноморец" с 9 баллами занимает четвертую позицию.

В следующем туре "Верес" 17 сентября сыграет с "Кривбассом", а "Черноморец" днем ранее встретится с "Полесьем". Эти матчи состоятся уже после международной паузы.

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