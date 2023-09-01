Еще один украинец в Ла Лиге: Яремчук официально перешел в испанский клуб

Роман на правах аренды будет выступать за "Валенсию".

Украинский форвард бельгийского "Брюгге" Роман Яремчук перебрался в испанскую "Валенсию".

"Летучие мыши" арендовали 27-летнего украинца на один сезон – до лета 2024 года.

Яремчук выступал за Брюгге с прошлого лета, когда перешел из португальской "Бенфики". На его счету 6 голов и 3 ассиста в 32 матчах за бельгийский клуб.

В этом сезоне Роман сыграл в 5 поединках за "Брюгге" и отличился 4 голами. В том числе украинец оформил хет-трик в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций с исландским "Акюрейри".

"Валенсия" с 6 очками после трех туров занимает шестое место в турнирной таблице Ла Лиги.

Таким образом, Яремчук стал уже четвертым украинцем в элитном дивизионе чемпионата Испании после голкипера Андрея Лунина ("Реал" Мадрид), полузащитника Виктора Цыганкова и нападающего Артема Довбика (оба – "Жирона").

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