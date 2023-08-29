"Смешные" модели юбок для женщин после 50 лет: лучше их не носить

Сегодня существует большое количество моделей юбок, с помощью которых женщины могут создавать самые разные образы. Однако нужно учесть, что не каждый фасон подойдут по возрасту и параметрам фигуры.

Безусловно, благодаря современной моде рамки возможностей женщин значительно расширились. Сейчас уже нет слишком строгих правил, диктующих, что можно и чего нельзя носить. Однако существуют некоторые фасоны, которые будут смотреться бессмысленно и даже смешно на женщинах через 50 лет.

Мини-юбка в 50 лет

Мини-юбка в 50 лет / Фото: Фото из открытых источников

Даже после 50 лет многие женщины сохраняют стройную фигуру, но даже обладательницам длинных и красивых ног лучше отказаться от мини-юбок. Взрослая дама смотрится в такой модели смешно и по-детски. Лучше заменить мини-юбки вариантом ниже колена.

Многослойная пачка

Многослойная пачка / Фото: Фото из открытых источников

В первую очередь, стоит отметить, что этот фасон уже вышел из моды. Но в любом случае он не подходит для возраста 50+. Весьма сложно представить элегантный и серьезный образ пожилой дамы, в который бы вписалась эта юбка. Исключением может стать разве что бал-маскарад. Замените многослойную пачку женственной трапецией из лёгкой ткани.

Юбка-солнце из неопрена

Юбка-солнце из неопрена / Фото: facebook.com

Хотя эта модель уже не особенно популярна, но ее все еще можно встретить в продаже. Модель больше подходит школьницам, чем женщинам элегантного возраста. Вряд ли зрелой даме захочется выглядеть как школьницы. Дополнительно такой фасон лишь подчеркивает возраст и прибавляет лишних пять-шесть лет. Лучше заменить юбку-солнце с неопрена на модель А-силуэта средней длины.

Анималистические принты

Анималистические принты / Фото: Фото из открытых источников

Анималистические принты всегда рискованно. Ведь чтобы создать действительно гармоничный образ с такой юбкой, нужно быть на 100% уверенной в идеально подобранных предметах. Если у вас возникли малейшие сомнения, лучше не носить анималистический принт. Нравятся ли такие юбки? Тогда замените фасон на более строгий и прямой.

Юбка-бочка

Юбка-бочка / Фото: Фото из открытых источников

Этот фасон юбки вообще мало кому подходит, ведь он зрительно расширяет бедра, делает фигуру похожей на настоящую бочку. Замените такую модель любой юбкой с прямым силуэтом и ваш образ будет выглядеть более элегантным.

С высокими разрезами

Юбки с высоким разрезом / Фото: Фото из открытых источников

После 50 лет стилисты не рекомендуют одевать слишком откровенную одежду. Это правило касается и фасонов юбок со слишком высоким разрезом. Тем более что в обычной жизни такие модели носить очень неудобно. Лучше выбирайте юбки меди длины с разрезом не выше линии колена.

Облегающие тело юбки

Облегающие фигуру юбки / Фото: Фото из открытых источников

Юбки из какой-либо ткани, плотно облегающие тело, нельзя назвать лучшим выбором для женщин элегантного возраста. Такие модели способны выделить все недочеты фигуры. Если вы все же хотите надеть такую модель, лучше выбирать модель из достаточно плотной ткани и на подкладке.

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