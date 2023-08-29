Какая погода будет в сентябре: синоптики удивили прогнозом

Лето задержится в Украине еще на 10-12 дней, а на юге даже дольше.

Лето почти закончилось, но в Украине первый осенний месяц – сентябрь – часто бывает теплым, в первой половине похожим на август. Вот только солнце в сентябре будет вставать позже, а садиться раньше.

Если в августе в 6 часов утра уже рассвет, а в 20 вечера еще не смеркалось, то за сентябрь день уменьшится почти на два часа и станет короче чем 12 часов. Через месяц солнце взойдет часом позже, зайдет часом раньше, осеннее равноденствие наступит 23 сентября, в дальнейшем день будет меньше ночи.

Какой ожидается погода в сентябре 2023 года, выяснил сайт ТСН.ua.

Мы традиционно сравнили долгосрочный прогноз Укргидрометцентра и обобщенный прогноз двух популярных метеосайтов: meteofor и sinoptik.

Укргидрометцентр: уже не лето, еще не осень

Синоптики называют сентябрь переходным: уже не лето, да еще не совсем осень.

По долгосрочному прогнозу Укргидрометцентра, средняя месячная температура в сентябре составит 15-19 градусов тепла, в Карпатах – 12-13 градусов. Это на 1-2 градуса выше нормы и на 5-6 градусов ниже, чем в августе.

По данным многолетних наблюдений, абсолютный максимум температуры воздуха в сентябре составляет 38,8 градуса тепла, в горных районах +32.

Абсолютный минимум температуры – 8 градусов мороза, на юге Херсонской и Запорожской областей – 0-1 градус тепла, в Крыму до +5,5 градусов. Заморозки в воздухе отмечены во второй и третьей декадах в Карпатах, а на северо-востоке страны, Черкасской и Кировоградской – в первой декаде.

Месячное количество осадков ожидается 34-70 мм, в Карпатах местами 87-100 мм, что в пределах нормы.

Как рассказал заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко, первый осенний месяц прогнозируется теплым и с небольшим количеством осадков.

"Действительно, сентябрь – переходный месяц, но в последние годы неудивительно, что дневная температура достигает +33 градуса, а на юге Украины превышает +35. Такие температуры возможны и в первой декаде нынешнего сентября. Осадков будет совсем мало, а тепло будет сохраняться и дальше особенно на юге", – говорит Анатолий Прокопенко.

Однако нынешний сентябрь, скорее всего, будет отличаться от прошлогоднего. Тогда в большинстве своем имел место антициклонарный характер погоды, то есть малооблачность без осадков, но с холодными ночами, а ныне синоптики уже видят зарождение значительных циклонов за пределами Украины. Если они к нам придут, погода быстро, хотя и ненадолго, превратится из летней в осень, с дождями и прохладой. Потом снова потеплеет, и даже +25 градусов уже не ждем.

Погодные сайты: лето будет продолжаться!

По обобщенному прогнозу погодных сайтов, лето задержится в Украине еще на 10-12 дней, а на юге даже дольше. Дневные температуры будут достигать +30 градусов и выше, а ночи не будут очень холодными, температура не упадет ниже +12, то есть о ночных заморозках речь не идет. С дождями будет по-разному, где больше, где меньше, но настоящие грозовые ливни пройдут только в нескольких регионах.

Запад

В первой декаде сентября жители запада страны – Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая и Хмельницкая области – даже не заметят, что на календаре уже осень, а не лето. Небо безоблачное, дневная температура – от 28 до 32 градусов тепла, ночная – 15-19 градусов тепла. И дальше сентябрь покажет, "кто в доме хозяин": придут циклоны с дождями через день-два, а дневная температура снизится сразу на 10-12 градусов, то есть не выше +22. Только в Закарпатье будет на 2-3 градуса теплее, а дождливых дней меньше, однако лето в регион уже не вернется.

Север

На севере Украины – Волынь, Ровенщина, Житомирщина, а также Черниговская, Киевская и Сумская области – лето задержится до середины сентября. Из-за переменной облачности днем здесь будет прохладнее, не выше +28, ночью не ниже +13. С 5 по 9 сентября Черниговщину и Киевщину посетит антициклон, поэтому днем здесь возможно и +31-32 градуса. Вторая половина месяца должна быть осенней: дневная температура воздуха в регионе снизится до +16-18 градусов, на Сумщине до +18-20. Дожди посетят сначала Сумскую, Киевскую и Черниговскую области, затем пойдут на Житомирщину и дальше на запад, постепенно теряя силу. Закончится сентябрь дождями и похолоданием до +12-14 градусов.

Центр

В центре страны – Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская, Днепропетровская области – лето задержится более чем на три недели. Однако погода будет разной. В Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской областях первые 10-12 дней сентября ожидаются жаркими, с температурой +29-32 градуса и без осадков. Далее в Винницкой и Кировоградской области с запада стремительно придет похолодание с дождями, температура упадет до +20 и ниже, и лето в этом году закончится. А вот днепропетровцы будут наслаждаться теплом до 25 сентября. Да и дальше температура в области сохранится на уровне +20 градусов вплоть до октября.

Жители географически расположенных между ними Черкасской и Полтавской областей весь месяц будут меньше страдать как от жары, так и от прохлады и получат больше осадков. Дневная температура не превысит +28 градусов и постепенно будет снижаться, периодически будут выпадать небольшие дожди. Лишь последние пять дней в этих двух областях окажутся облачными, сильнее, температура упадет до +16-18 градусов.

Восток

В трех восточных областях – Харьковская, Донецкая и Луганская – лето задержится до 24-25 сентября. В первой декаде будет жарко, больше +30 градусов. Затем небо "прорвет", почти неделю будут лить дожди, а Донетчину 11-12 сентября вообще ожидает естественный катаклизм в виде ливня с молниями и громом. И даже сильные осадки не смогут значительно снизить температуру в регионе, еще десять дней будет держаться в пределах +22-24 градусов. Ближе к октябрю дожди прекратятся и наконец похолодают до +16-18 градусов.

Юг

На юге Украины – это Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области и Крым – сентябрь отметится "бархатным" сезоном: не холодно и не жарко, небо безоблачное, так что о дождях можно забыть. Только во временно оккупированном Крыму первая декада окажется дождливой и грозовой. Впрочем, в начале месяца везде будет немного жарко: днем +30-32 градуса, ночью +20-22. В дальнейшем температура будет плавно снижаться: 29-30 сентября уже днем во всех регионах ожидается 20-22 градуса тепла, а ночью +15-16.

Как видим, прогнозы Укргидрометцентра и погодных сайтов отличаются мало. Синоптики обещают украинцам теплый сентябрь с осадками в пределах нормы. Интернет-расчеты также прогнозируют в сентябре более летнюю, чем осеннюю погоду на первую половину месяца в западных и северных областях, три недели "лета" – в центральных и восточных и четыре недели "лета" – на юге Украины.

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