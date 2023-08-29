Якою погода буде у вересні: синоптики здивували прогнозом

Літо затримається в Україні ще на 10-12 днів, а на півдні навіть довше.

Літо майже закінчилось, та в Україні перший осінній місяць – вересень – часто буває теплим, у першій половині схожим на серпень. От тільки сонце у вересні вставатиме пізніше, а сідатиме раніше.

Якщо у серпні о 6 годині ранку вже розвиднілось, а о 20-й вечора ще не сутеніло, то за вересень день зменшиться майже на дві години і стане коротшим за 12 годин. Через місяць сонце зійде на годину пізніше, зайде на годину раніше, осіннє рівнодення настане 23 вересня, надалі день буде меншим за ніч.

Якою очікується погода у вересні 2023 року, з'ясував сайт ТСН.ua.

Ми традиційно порівняли довгостроковий прогноз Укргідрометцентру та узагальнений прогноз двох популярних метеосайтів: meteofor і sinoptik.

Укргідрометцентр: вже не літо, ще не осінь

Синоптики називають вересень перехідним: вже не літо, та ще й не зовсім осінь.

За довгостроковим прогнозом Укргідрометцентру, середня місячна температура у вересні складе 15-19 градусів тепла, в Карпатах – 12-13 градусів. Це на 1-2 градуси вище за норму і на 5-6 градусів нижче, ніж у серпні.

За даними багаторічних спостережень, абсолютний максимум температури повітря у вересні становить 38,8 градусів тепла, в гірських районах +32.

Абсолютний мінімум температури – 8 градусів морозу, на півдні Херсонської та Запорізькій областей 0-1 градус тепла, в Криму до +5,5 градусів. Заморозки у повітрі відмічено у другій та третій декадах в Карпатах, а на північному сході країни, Черкащині та Кіровоградщині – у першій декаді.

Місячна кількість опадів очікується 34-70 мм, в Карпатах місцями 87-100 мм, що в межах норми.

Як розповів нам заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко, перший осінній місяць прогнозується теплим і з невеликою кількістю опадів.

"Справді, вересень – перехідний місяць, але останніми роками не дивно, що денна температура сягає +33 градуси, а на півдні України перевищує +35. Такі температури можливі й у першій декаді нинішнього вересня. Опадів буде зовсім мало, а тепло зберігатиметься й надалі особливо на півдні", – говорить Анатолій Прокопенко.

Однак нинішній вересень, швидше за все, відрізнятиметься від торішнього. Тоді здебільшого мав місце антициклонарний характер погоди, тобто малохмарність без опадів, але з холодними ночами, а нині синоптики вже бачать зародження значних циклонів за межами України. Якщо вони до нас прийдуть, погода швидко, хоча й ненадовго, перетвориться з літньої на осінню, з дощами і прохолодою. Потім знову потепліє, та навіть +25 градусів уже не чекаємо.

Погодні сайти: літо триватиме!

За узагальненим прогнозом погодних сайтів, літо затримається в Україні ще на 10-12 днів, а на півдні навіть довше. Денні температури сягатимуть під +30 градусів і вище, а ночі не будуть дуже холодними, температура не впаде нижче +12, тобто про нічні заморозки мова не йде. З дощами буде по-різному, де більше, де менше, але справжні грозові зливи пройдуть лише у кількох регіонах.

Захід

У першій декаді вересня жителі заходу країни – це Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька та Хмельницька області – навіть не помітять, що на календарі вже осінь, а не літо. Небо безхмарне, денна температура – від 28 до 32 градусів тепла, нічна – 15-19 градусів тепла. Та надалі вересень покаже, "хто в домі господар": прийдуть циклони з дощами через день-два, а денна температура знизиться відразу на 10-12 градусів, тобто не вище +22. Лише на Закарпатті буде на 2-3 градуси тепліше, а дощових днів менше, однак літо в регіон уже не повернеться.

Північ

На півночі України – це Волинь, Рівненщина, Житомирщина, а також Чернігівська, Київська і Сумська області – літо затримається до середини вересня. Через мінливу хмарність вдень тут буде прохолодніше, не вище +28, вночі – не нижче +13. З 5 по 9 вересня на Чернігівщину і Київщину завітає антициклон, тому вдень тут можливо й +31-32 градуси. Друга половина місяця має бути більш осінньою: денна температура повітря в регіоні знизиться до +16-18 градусів, на Сумщині до +18-20. Дощі завітають спершу у Сумську, Київську та Чернігівську області, потім підуть на Житомирщину і далі на захід, поступово втрачаючи силу. Закінчиться вересень дощами і похолоданням до +12-14 градусів.

Центр

У центрі країни – це Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Дніпропетровська області – літо затримається більше ніж на три тижні. Однак погода буде різною. На Вінниччині, Кіровоградщині і Дніпропетровщині перші 10-12 днів вересня очікуються спекотними, з температурою +29-32 градуси і без опадів. Далі у Вінницьку і Кіровоградську області з заходу стрімко прийде похолодання з дощами, температура впаде до +20 і нижче, й літо у цьому році тут закінчиться. А от дніпропетровці насолоджуватимуться теплом аж до 25 вересня. Та й надалі температура в області збережеться на рівні +20 градусів аж до жовтня.

Жителі географічно розташованих між ними Черкаської та Полтавської областей весь місяць менше потерпатимуть як від спеки, так і від прохолоди і отримають більше опадів. Денна температура не перевищить +28 градусів і буде поступово знижуватися, періодично випадатимуть невеликі дощики. Лише останні п’ять днів у цих двох областях виявляться хмарними, задощить сильніше, температура впаде до +16-18 градусів.

Схід

У трьох східних областях – це Харківська, Донецька та Луганська – літо затримається до 24-25 вересня. У першій декаді буде спекотно, понад +30 градусів. Потім небо "прорве", майже тиждень литимуть дощі, а Донеччину 11-12 вересня взагалі очікує природний катаклізм у вигляді зливи з блискавками і громом. Та навіть сильні опади не зможуть значно знизити температуру в регіоні, вона ще десять днів триматиметься в межах +22-24 градусів. Ближче до жовтня дощі припиняться і нарешті похолодає до +16-18 градусів.

Південь

На півдні України – це Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області та Крим – вересень відзначиться "оксамитовим" сезоном: не холодно й не жарко, небо безхмарне, тож про дощі можна забути. Лише в тимчасово окупованому Криму перша декада виявиться дощовою і грозовою. Втім, на початку місяця скрізь буде трохи спекотно: вдень +30-32 градуси, вночі +20-22. Надалі температура плавно знижуватиметься: 29-30 вересня вже вдень в усіх регіонах очікується 20-22 градуси тепла, а вночі +15-16.

Як бачимо, прогнози Укргідрометцентру та погодних сайтів відрізняються мало. Синоптики обіцяють українцям теплий вересень з опадами в межах норми. Інтернет-розрахунки також прогнозують у вересні більш літню, ніж осінню погоду на першу половину місяця у західних та північних областях, три тижні "літа" – у центральних і східних і чотири тижні "літа" – на півдні України.

Читайте також:

Як довго в Україні протримається спека: синоптичний прогноз до кінця літа

У Києві зафіксовано три температурних рекорди

Коли до України прийдуть дощі: прогноз від синоптикині Наталії Діденко