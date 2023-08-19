Коли до України прийдуть дощі: прогноз від синоптикині Наталі Діденко

Попри те, що у неділю подекуди можуть бути дощі, погода залишатиметься теплою.

Синоптикиня Наталя Діденко розповіла, якою буде погода в Україні, завтра 20 серпня.

Про це вона написала в Facebook.

За її словами, завтра, 20 серпня, дощі з грозами пройдуть місцями в західних областях, а ввечері в неділю досягнуть півночі та частково центральної частини України.

"Півднень, схід, більша частина центру – у сухій повітряній масі. Температура повітря в Україні буде високою, спека", – каже синоптикиня

Протягом дня очікуєтьчя +29+33, на півдні та сході +32+36 градусів.

У Києві завтра значна частина завтрашньоб доби – без опадів, але ввечері може пройти дощ з грозою. Максимальна температура повітря +32+33 градуси.

Раніше "Укргідрометцентр" попередив про небезпеку у низці областей через ризик виникнення лісових пожеж.

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