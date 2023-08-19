Когда в Украину придут дожди: прогноз от синоптика Натали Диденко

Несмотря на то, что в воскресенье кое-где могут быть дожди, погода будет оставаться теплой.

Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине, завтра, 20 августа.

Об этом она написала в Facebook.

По ее словам, завтра, 20 августа, дожди с грозами пройдут местами в западных областях, а вечером в воскресенье достигнут севера и частично центральной части Украины.

"Юг, восток, большая часть центра – в сухой воздушной массе. Температура воздуха в Украине будет высокой, жара", – говорит синоптики.

В течение дня ожидается +29+33, на юге и востоке +32+36 градусов.

В Киеве завтра значительная часть завтрашних суток — без осадков, но вечером может пройти дождь с грозой. Максимальная температура воздуха +32+33 градуса.

Ранее "Укргидрометцентр" предупредил об опасности в ряде областей из-за риска возникновения лесных пожаров.

Читайте также: