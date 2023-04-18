Не соль и не нашатырь: что сделает полотенца мягкими и пушистыми

Что делать с полотенцами, чтобы они стали мягкими читайте в материале ТСН.ua

Махровые полотенца после постоянной стирки становятся жесткими, как наждачная бумага. Вытираться такими полотенцами неприятно, выбрасывать и покупать новые -- затратно.

Можно попробовать смягчить воду, от которой зависит мягкость полотенец, можно использовать специальные гели, средства для стирки высокого качества, которые не содержат таких агрессивных химических компонентов, как хлор и фосфаты, добавлять во время стирки в барабан стиральной машинки уксус . А можно вернуть текстилю начальные свойства с помощью самодельной смеси, все необходимое у вас есть под рукой. В этой смеси нужно прополоскать ткань.

Для того чтобы сделать полотенца мягкими и пушистыми понадобится:

пару столовых ложек уксуса,

ложка кондиционера для волос,

обычная вода.

Полотенца нужно постирать обычным путем, смешайте все компоненты и замочите в растворе уже выстиранные полотенца.

Затем повесьте полотенца сушиться. Важно, чтобы при сушке махровая ткань не находилась под воздействием прямых солнечных лучей и горячего воздуха. Иначе ворс снова приобретет жесткость.

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