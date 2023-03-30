Как почистить ковер дома на полу: эффективные средства

Рассказываем как сделать ковер чистым дома, не снимая с пола, в материале ТСН.ua

Со временем внешний вид ковра меняется из-за того, что он загрязняется – он темнеет, на ковре оседает пыль, не говоря уже о разнообразных пятнах. Рассказываем как дома, без химчистки можно привести ковер в строй, эффективно почистить покрытие народными средствами. И главное, не нужно будет снимать ковер с пола, что значительно облегчит работу для любой хозяйки.

Прежде чем чистить ковер, обратите внимание на материал покрытия

Чтобы не повредить покрытие перед нанесением любых средств, имейте в виду из чего он сделан. Соответственно подбирайте средства.

Если покрытие из шелка, вискозы, шерсти ручной работы, лучше не рисковать и отдать такой ковер до химчистки.

Если ковер шерстяной, его можно чистить мылом или мыльными растворами, шампунем, содой. С осторожностью нужно использовать средство для мытья посуды, лимонный сок, уксус.

Для синтетического покрытия подойдут любые средства.

После любой уборки обязательно нужно тщательно просушивать ковер.

Как почистить ковер, не снимая с пола

Когда нужно освежить ковер, не снимая ковер с пола, поможет хозяйственное мыло.

Для этого кусок хозяйского мыла натереть на терке, добавить литр теплой воды, перемешать до полного растворения.

Получившуюся смесь налейте в пульверизатор и нанесите на покрытие, особенно на пятна.

Когда жидкость высохнет, почистите ковер с помощью пылесоса.

Хозяйственное мыло хорошо сработает для устранения свежих пятен

Почистить ковер можно шампунем, жидким мылом или моющим средством.

Растворите любое из названных средств в воде до густой пены.

Нанесите губкой на ковер, оставьте на несколько минут. Затем тщательно потрите и вымойте с водой.

После этого обязательно высушите покрытие феном.

Как почистить ковер содой с уксусом и порошком

Средство на основе соды, уксуса и порошка справится с любыми загрязнениями.

Растворите одну столовую ложку соды, порошка в полстакана теплой воды, добавьте 50 мл уксуса.

Налейте эту смесь в пульверизатор и рассейте смесь на ковре. Тряпкой потрите ковер.

Влажной губкой уберите остатки средства.

Вместо порошка можно использовать средство для мытья посуды.

Известный пятновыводитель — лимонный сок

Свежий сок из лимона нужно нанести на пятно.

Подождать несколько часов, на место нанесения добавить воды.

Дождаться полного высыхания и пропылесосьте ковер.

Сухая чистка ковра в домашних условиях

Сухая чистка лучше подходит для ковров натурального происхождения, потому что они после неосторожной чистки могут и деформироваться.

Чистка ковра содой

Сода безопасна для человека, не вызывает аллергии и других неприятных последствий. Содой можно использовать как для сухой, так и для влажной чистки. Сухой способ освежит изделие, оно быстрее, но не подходит для удаления старых пятен.

Как почистить с помощью соды

Предварительно нужно пропылесосить и очистить покрытие.

Равномерно распределить соду на ковре, оставить на полчаса.

Пропыленосый ковер несколько раз.

Когда на ковре остается пятно после нанесения соды, нужно потереть место щеткой.

Чистка ковра солью

Подобным образом можно почистить ковер пищевой солью.

Перед началом покрытия очистить с помощью пылесоса.

Затем насыпать на ковровое покрытие поваренную соль.

Берем щетку и начинаем аккуратно втирать соль в ворс. Оставляем на пол часа.

С помощью пылесоса убираем частицы соли.

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