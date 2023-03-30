Как почистить ковер дома на полу: эффективные средства

Рассказываем как сделать ковер чистым дома, не снимая с пола, в материале ТСН.ua
Со временем внешний вид ковра меняется из-за того, что он загрязняется – он темнеет, на ковре оседает пыль, не говоря уже о разнообразных пятнах. Рассказываем как дома, без химчистки можно привести ковер в строй, эффективно почистить покрытие народными средствами. И главное, не нужно будет снимать ковер с пола, что значительно облегчит работу для любой хозяйки.
Прежде чем чистить ковер, обратите внимание на материал покрытия
- Чтобы не повредить покрытие перед нанесением любых средств, имейте в виду из чего он сделан. Соответственно подбирайте средства.
- Если покрытие из шелка, вискозы, шерсти ручной работы, лучше не рисковать и отдать такой ковер до химчистки.
- Если ковер шерстяной, его можно чистить мылом или мыльными растворами, шампунем, содой. С осторожностью нужно использовать средство для мытья посуды, лимонный сок, уксус.
- Для синтетического покрытия подойдут любые средства.
После любой уборки обязательно нужно тщательно просушивать ковер.
Как почистить ковер, не снимая с пола
Когда нужно освежить ковер, не снимая ковер с пола, поможет хозяйственное мыло.
- Для этого кусок хозяйского мыла натереть на терке, добавить литр теплой воды, перемешать до полного растворения.
- Получившуюся смесь налейте в пульверизатор и нанесите на покрытие, особенно на пятна.
- Когда жидкость высохнет, почистите ковер с помощью пылесоса.
Хозяйственное мыло хорошо сработает для устранения свежих пятен
Почистить ковер можно шампунем, жидким мылом или моющим средством.
- Растворите любое из названных средств в воде до густой пены.
- Нанесите губкой на ковер, оставьте на несколько минут. Затем тщательно потрите и вымойте с водой.
- После этого обязательно высушите покрытие феном.
Как почистить ковер содой с уксусом и порошком
Средство на основе соды, уксуса и порошка справится с любыми загрязнениями.
- Растворите одну столовую ложку соды, порошка в полстакана теплой воды, добавьте 50 мл уксуса.
- Налейте эту смесь в пульверизатор и рассейте смесь на ковре. Тряпкой потрите ковер.
- Влажной губкой уберите остатки средства.
Вместо порошка можно использовать средство для мытья посуды.
Известный пятновыводитель — лимонный сок
- Свежий сок из лимона нужно нанести на пятно.
- Подождать несколько часов, на место нанесения добавить воды.
- Дождаться полного высыхания и пропылесосьте ковер.
Сухая чистка ковра в домашних условиях
Сухая чистка лучше подходит для ковров натурального происхождения, потому что они после неосторожной чистки могут и деформироваться.
Чистка ковра содой
Сода безопасна для человека, не вызывает аллергии и других неприятных последствий. Содой можно использовать как для сухой, так и для влажной чистки. Сухой способ освежит изделие, оно быстрее, но не подходит для удаления старых пятен.
Как почистить с помощью соды
- Предварительно нужно пропылесосить и очистить покрытие.
- Равномерно распределить соду на ковре, оставить на полчаса.
- Пропыленосый ковер несколько раз.
Когда на ковре остается пятно после нанесения соды, нужно потереть место щеткой.
Чистка ковра солью
Подобным образом можно почистить ковер пищевой солью.
- Перед началом покрытия очистить с помощью пылесоса.
- Затем насыпать на ковровое покрытие поваренную соль.
- Берем щетку и начинаем аккуратно втирать соль в ворс. Оставляем на пол часа.
- С помощью пылесоса убираем частицы соли.
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