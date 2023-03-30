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Как почистить ковер дома на полу: эффективные средства

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
652
Время на прочтение
3 мин
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Как почистить ковер дома на полу: эффективные средства

Как почистить ковер не снимая с пола

Рассказываем как сделать ковер чистым дома, не снимая с пола, в материале ТСН.ua

Со временем внешний вид ковра меняется из-за того, что он загрязняется – он темнеет, на ковре оседает пыль, не говоря уже о разнообразных пятнах. Рассказываем как дома, без химчистки можно привести ковер в строй, эффективно почистить покрытие народными средствами. И главное, не нужно будет снимать ковер с пола, что значительно облегчит работу для любой хозяйки.

Прежде чем чистить ковер, обратите внимание на материал покрытия

  • Чтобы не повредить покрытие перед нанесением любых средств, имейте в виду из чего он сделан. Соответственно подбирайте средства.
  • Если покрытие из шелка, вискозы, шерсти ручной работы, лучше не рисковать и отдать такой ковер до химчистки.
  • Если ковер шерстяной, его можно чистить мылом или мыльными растворами, шампунем, содой. С осторожностью нужно использовать средство для мытья посуды, лимонный сок, уксус.
  • Для синтетического покрытия подойдут любые средства.

После любой уборки обязательно нужно тщательно просушивать ковер.

Как почистить ковер, не снимая с пола

Когда нужно освежить ковер, не снимая ковер с пола, поможет хозяйственное мыло.

  • Для этого кусок хозяйского мыла натереть на терке, добавить литр теплой воды, перемешать до полного растворения.
  • Получившуюся смесь налейте в пульверизатор и нанесите на покрытие, особенно на пятна.
  • Когда жидкость высохнет, почистите ковер с помощью пылесоса.

Хозяйственное мыло хорошо сработает для устранения свежих пятен

Почистить ковер можно шампунем, жидким мылом или моющим средством.

  • Растворите любое из названных средств в воде до густой пены.
  • Нанесите губкой на ковер, оставьте на несколько минут. Затем тщательно потрите и вымойте с водой.
  • После этого обязательно высушите покрытие феном.

Как почистить ковер содой с уксусом и порошком

Средство на основе соды, уксуса и порошка справится с любыми загрязнениями.

  • Растворите одну столовую ложку соды, порошка в полстакана теплой воды, добавьте 50 мл уксуса.
  • Налейте эту смесь в пульверизатор и рассейте смесь на ковре. Тряпкой потрите ковер.
  • Влажной губкой уберите остатки средства.

Вместо порошка можно использовать средство для мытья посуды.

Известный пятновыводитель — лимонный сок

  • Свежий сок из лимона нужно нанести на пятно.
  • Подождать несколько часов, на место нанесения добавить воды.
  • Дождаться полного высыхания и пропылесосьте ковер.

Сухая чистка ковра в домашних условиях

Сухая чистка лучше подходит для ковров натурального происхождения, потому что они после неосторожной чистки могут и деформироваться.

Чистка ковра содой

Сода безопасна для человека, не вызывает аллергии и других неприятных последствий. Содой можно использовать как для сухой, так и для влажной чистки. Сухой способ освежит изделие, оно быстрее, но не подходит для удаления старых пятен.
Как почистить с помощью соды

  • Предварительно нужно пропылесосить и очистить покрытие.
  • Равномерно распределить соду на ковре, оставить на полчаса.
  • Пропыленосый ковер несколько раз.

Когда на ковре остается пятно после нанесения соды, нужно потереть место щеткой.

Чистка ковра солью

Подобным образом можно почистить ковер пищевой солью.

  • Перед началом покрытия очистить с помощью пылесоса.
  • Затем насыпать на ковровое покрытие поваренную соль.
  • Берем щетку и начинаем аккуратно втирать соль в ворс. Оставляем на пол часа.
  • С помощью пылесоса убираем частицы соли.

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Дата публикации
Просмотры
652
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