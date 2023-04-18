Не сіль і не нашатир: що зробить рушники м'якими та пухнастими

Що робити з рушниками, щоб вони знову стали м'якими читайте в матеріалі ТСН.ua

Махрові рушники після постійного прання стають жорсткими, як наждачний папір. Витиратись такими рушниками неприємно, викидати та купувати нові — витратно.

Можна спробувати пом'якшити воду, від якої залежить м'якість рушників, можна використовувати спеціальні гелі, засоби для прання високої якості, які не містять таких агресивних хімічних компонентів, як хлор та фосфати, додавати під час прання оцет в барабан пральної машинки. А можна повернути текстилю початкові властивості за допомогою саморобної суміші, все необхідне у вас є під рукою. У цій суміші потрібно прополоскати тканину.

Для того, щоб зробити рушники м'якими та пухнастими знадобиться:

пару столових ложок оцту,

ложка кондиціонера для волосся,

звичайна вода.

Рушники потрібно випрати звичайним шляхом, змішайте всі компоненти та замочіть у розчині вже випрані рушники.

Потім повісьте рушники сушитися. Важливо, щоб під час сушіння махрова тканина не перебувала під впливом прямих сонячних променів та гарячого повітря. Інакше ворс знову набуде жорсткості.

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