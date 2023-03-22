Як випрати ковдру або плед, які не поміщаються до пральної машинки

Що робити, якщо покривало, ковдра чи плед не поміщаються до пральної машинки, як їх випрати розповідаємо в матеріалі ТСН.ua.

Двоспальна ковдра зазвичай не поміщається до барабана пральної машинки. Можна віднести її до пральні, віддати в хімчистку. Але можна випрати такі габаритні речі й дома. Розповідаємо як. Кажуть, що такий спосіб прання придумали французькі господині.

Як випрати речі, які не поміщаються до пральної машинки

Наберіть до ванни теплу воду, найкраще температурою 40°. Додайте до води порошок або гель для делікатного прання. Якщо на тканині є жирні плями, додайте трохи рідини для миття посуду.

Коли порошок розчиниться, покладіть ковдру чи плед до ванни, щоб тканина була повністю вкрита водою.

Почекайте години 3-4, залазьте до ванни і починайте топтатися по тканині. Це можна робити чистим ногами, а можна одягнути чисті гумові чоботи.

Якщо річ була сильно забрудненою, можна спустити брудну воду, набрати чистої, додати порошок чи гель і потоптатися по тканині ще раз.

Полоскати потрібно тим самим способом — налити воду, занурити ковдру чи плед і ногами походити по речі. Зазвичай досить змінити воду рази три або чотир рази.

Як віджати ковдру чи плед

Мокрі ковдра або плед будуть надто важкими, щоб витягти їх із ванни. Тому потрібно спустити воду і знову потоптатися ногами, вичавлюючи залишки рідини.

Після цього потрібно поставити у ванні табуретки й розкласти на них плед. Залишити в такому положенні на кілька годин або й на ніч.

Коли вода стече, речі можна буде сушити звичайним способом.

Як варіант, якщо не хочеться мочити ноги, можна використовувати швабру.

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