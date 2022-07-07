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Навіщо додавати сіль під час прання: не всі господині про це знають

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Навіщо додавати сіль під час прання: не всі господині про це знають

Сіль під час прання

Навіщо додають сіль під час прання речей? Чому ця стару бабусину пораду сьогодні мало хто пам'ятає та не використовує? Яку користь приносить сіль, якщо додавати її під час прання - в матеріалі ТСН.ua

Існує декілька способів прання  з сіллю в пральній машинці, розповідаємо, яка користь кожного з них.

Додавання солі у відсік пральної машинки

Додавши одну чайну ложку солі  у відсік для ополіскувача (з «квіткою»), можна  вирішити низку проблем.

  • Речі, випрані із сіллю, повертають свою яскравість та насиченість відтінку.
  • Сіль у рази краще вимиває, виполіскує порошок з одягу, навіть в режимі швидкого прання, що особливо важливо для алергіків.
  • Речі, випрані із сіллю, сохнуть набагато швидше.
  • Махрові рушники після прання з сіллю стають пишними, м'якими та яскравими.
  • З постільної білизни ефективно видаляються будь-які запахи та плями. 
  • Таким чином можна очистити машинку від неприємного запаху і накипу.

Додавання солі в барабан пральної машинки

Одну чайну ложку солі додають в барабан пральної машинки. Краще використовувати сіль грубого помелу. Після цього бажано виставити високу температуру прання (80-90 градусів), щоб сіль розчинилася. 

Які ефекти від додавання солі в барабан пральної машинки:

  • Так само як і  додавання солі в лоток, сіль в барабані машинки робить кухонні та банні рушники м'якими й приємними на дотик.
  • Повертає яскравість кольоровим речам.
  • Видаляє вапно і накип з барабана, грибок і бактерії, таким чином продовжує термін життя техніки.
  • Усуває неприємний запах в машинці.

Як варіант сіль в барабан можна класти в мішечку. Одну столову ложку солі  кладуть у мішечок, який добре зав'язують. Після цього мішечок поміщають у барабан із речами. В результаті прання:

  • Речі позбавляються  жовтизни.
  • Рушники стають незвично м'якими.
  • Стара тюль добре відбілюється. 

Можна заздалегідь замочити речі в солі, після чого прополоскати й відправити в пральну машину. А щоб очистити машинку від накипу та неприємного запаху потрібно додати сіль та пів склянки соди та запустити прання при високій температурі.

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Дата публікації
Перегляди
514
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