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На Україну летять іранські дрони: Повітряні сили ЗСУ попередили про небезпеку

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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На Україну летять іранські дрони: Повітряні сили ЗСУ попередили про небезпеку

Дрон-камікадзе Shahed

Українців закликають вночі не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

Російська терористична армія вночі, 15 серпня, запустила у бік України іранські дрони. Через певний час можливе оголошення повітряних тривог. 

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ. 

У ЗСУ попередили українців про небезпеку, оскільки російські терористи вкотре вночі готуються обстрілювати територію України. Уже відомо, що окупанти  запустили у бік нашої держави іранські дрони. Українців вночі закликають реагувати на сигнали повітряної тривоги та бути у безпечних місцях. 

"Увага! Пуски БпЛА типу "Shahed" з Приморсько-Ахтарська", - наголосили у Повітряних силах ЗСУ. 

Нагадаємо, близько 4:00 вівторка ,15 серпня, під час тривоги російські окупанти завдали удару по Україні ракетами повітряного та морського базування. Сили ППО знищили 16 російських крилатих ракет

Терористи обстріляли західні області України, Дніпро та місто Сміла на Черкащині. Там терористична армія атакувала цивільні об'єкти. 

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1537
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