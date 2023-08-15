Масштабна нічна атака по Україні: скільки ракет вдалося збити

Близько 4:00 вівторка ,15 серпня,російські окупанти завдали удару по Україні ракетами повітряного та морського базування. Сили ППО знищили 16 російських крилатих ракет.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони, знищено 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр", - наголошують у ПС.

Зазначається, що вночі було зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів:

чотири крилаті ракети Х-22: запускали з шести літаків дальньої авіації Ту-22М3 (аеродроми базування Сольци, Шайковка);

запускали з шести літаків дальньої авіації Ту-22М3 (аеродроми базування Сольци, Шайковка); 20 крилатих ракет Х-101/Х-555, які запускали 11 літаків стратегічної авіації (аеродроми базування Енгельс, Олєнєгорськ);

які запускали 11 літаків стратегічної авіації (аеродроми базування Енгельс, Олєнєгорськ); чотири крилаті ракети "Калібр" випустили з фрегата з акваторії Чорного моря (район Ялти).

"По всій території України було оголошено повітряну тривогу. У багатьох регіонах працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, винищувальна авіація, підрозділи безпосереднього прикриття", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зафіксовано вісім пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.