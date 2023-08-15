Ракетний удар по Львівщині: в ОВА розповіли про наслідки атаки

Вночі 15 серпня армія Російської Федерації атакувала ракетами Львівську область. Зокрема, у Львові, Суховолі та Ставчанах постраждали будинки людей.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

У Львові уламки ракет впали на багатоквартирні житлові будинки на вулицях Патона та Каховській. На місці виникло займання. Внаслідок ворожої атаки виникли руйнування помешкань. Людей евакуювали.

"Є постраждалі. Їм надають всю необхідну медичну допомогу. Інформації про загиблих наразі не надходило", - йдеться у повідомленні.

За словами очільника ОВА, невеликі займання фіксували і в інших частинах Львова. Їх оперативно загасили. Крім того, в одному з гіпермаркетів міста через падіння уламків ракети стався обвал стелі. Також пошкоджено транспортні засоби.

Наслідки російського обстрілу також фіксують у Ставчанах. У населеному пункті пошкоджені десять будинків. Також відомо про людей, які зазнали легких травм. Також пошкоджено будинки також у Суховолі. Постраждалих на цю мить немає.

На Львівщині внаслідок атаки РФ пошкоджено житлові будинки. / Фото: Максим Козицький / Facebook

Пошкоджені внаслідок атаки приватні будинки у Ставчанах. / Фото: Максим Козицький / Facebook

Росіяни вдарили ракетами по Львівщині, пошкоджено помешкання людей. / Фото: Максим Козицький / Facebook

Нагадаємо, на Львівщині повітряна тривога тривала від 04:02 до 05:49. Згодом у Мережі місцеві жителі повідомили, що у Львові прозвучали два вибухи.

Місцева влада поінформувала, що на Львівщині є влучання після вибухів, постраждали приватні помешкання. Відомо, що у Львові з пошкоджених будинків евакуюють людей.

Читайте також: