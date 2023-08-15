У Львові прозвучали два вибухи - місцеві жителі

Перебувайте в укриттях.
У ніч проти 15 серпня 2023 року у Львові пролунали два вибухи.
Про це повідомляють місцеві жителі.
Два вибухи пролунали з невеликим інтервалом один після іншого.
Ракетна небезпека для Львівщини зберігається.
"У Львові знову вибухи. Прошу, не нехтуйте укриттям. Не будьте біля вікон", - закликав очільник міста Андрій Садовий.
Пізніше вибухи повторилися.
"Львівщина! Залишайтесь в укриттях! Небезпека ще дуже висока!", - наголосив очільник Львівщини Максим Козицький.
Раніше вибухи пролунали у Дніпрі. Перебувайте в укриттях.
До того ж раніше у Києві та низці центральних областей оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку.
Раніше ракетна небезпека була оголошена у Сумській, Полтавській та східних областях.
Нагадаємо, що на Сумщині ворог обстрілює громади з мінометів та запускає ракети з гелікоптера.
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