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У Луцьку пролунало два вибухи

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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У Луцьку пролунало два вибухи

Не нехтуйте особистою безпекою / Фото: Getty Images

Перебувайте в укриттях.

У ніч проти 15 серпня 2023 року у Луцьку пролунали два вибухи.

Про це повідомляє місцевий кореспондент. 

Два вибухи пролунали з невеликим інтервалом один після іншого. 

Раніше вибухи пролунали у Дніпрі. Перебувайте в укриттях. 

До того ж раніше у Києві та низці центральних областей оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку

Раніше ракетна небезпека була оголошена у Сумській, Полтавській та східних областях

Нагадаємо, що на Сумщині ворог обстрілює громади з мінометів та запускає ракети з гелікоптера

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