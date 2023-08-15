У Луцьку пролунало два вибухи

У ніч проти 15 серпня 2023 року у Луцьку пролунали два вибухи.

Про це повідомляє місцевий кореспондент.

Два вибухи пролунали з невеликим інтервалом один після іншого.

Раніше вибухи пролунали у Дніпрі. Перебувайте в укриттях.

До того ж раніше у Києві та низці центральних областей оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку.

Раніше ракетна небезпека була оголошена у Сумській, Полтавській та східних областях.

Нагадаємо, що на Сумщині ворог обстрілює громади з мінометів та запускає ракети з гелікоптера.