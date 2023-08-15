У Луцьку пролунало два вибухи

Перебувайте в укриттях.
У ніч проти 15 серпня 2023 року у Луцьку пролунали два вибухи.
Про це повідомляє місцевий кореспондент.
Два вибухи пролунали з невеликим інтервалом один після іншого.
Раніше вибухи пролунали у Дніпрі. Перебувайте в укриттях.
До того ж раніше у Києві та низці центральних областей оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку.
Раніше ракетна небезпека була оголошена у Сумській, Полтавській та східних областях.
Нагадаємо, що на Сумщині ворог обстрілює громади з мінометів та запускає ракети з гелікоптера.
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