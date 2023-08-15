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У Дніпрі пролунали вибухи - ЗМІ

Автор
Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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У Дніпрі пролунали вибухи - ЗМІ

Не нехтуйте особистою безпекою / Фото: ТСН.ua

Перебувайте в укриттях.

У ніч проти 15 серпня 2023 року у Дніпро звучала низка вибухів.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

"У Дніпрі чутно звуки вибухів - інформують кореспонденти Суспільного", - йдеться у соціальних мережах. 

Пізніше у Дніпрі пролунала низка повторних вибухів.

За попередньою інформацією, у місті працювало ППО. 

"Кропивницький - терміново в укриття!", - додають у Повітряних Силах ЗСУ. 

Нагадуємо - віримо у воїнів ППО та не знімаємо їх роботу!

Моніторингові канали повідомляють, що після вибухів в одному із районів міста сталася пожежа. Що горить, наразі невідомо. Місцеві можуть бачити заграву від пожежі та задимлення. 

До того ж раніше у Києві та низці центральних областей оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку

Раніше ракетна небезпека була оголошена у Сумській, Полтавській та східних областях

Нагадаємо, що на Сумщині ворог обстрілює громади з мінометів та запускає ракети з гелікоптера

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Дата публікації
Перегляди
4968
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