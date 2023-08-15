У Дніпрі пролунали вибухи - ЗМІ

Перебувайте в укриттях.
У ніч проти 15 серпня 2023 року у Дніпро звучала низка вибухів.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
"У Дніпрі чутно звуки вибухів - інформують кореспонденти Суспільного", - йдеться у соціальних мережах.
Пізніше у Дніпрі пролунала низка повторних вибухів.
За попередньою інформацією, у місті працювало ППО.
"Кропивницький - терміново в укриття!", - додають у Повітряних Силах ЗСУ.
Нагадуємо - віримо у воїнів ППО та не знімаємо їх роботу!
Моніторингові канали повідомляють, що після вибухів в одному із районів міста сталася пожежа. Що горить, наразі невідомо. Місцеві можуть бачити заграву від пожежі та задимлення.
До того ж раніше у Києві та низці центральних областей оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку.
Раніше ракетна небезпека була оголошена у Сумській, Полтавській та східних областях.
Нагадаємо, що на Сумщині ворог обстрілює громади з мінометів та запускає ракети з гелікоптера.
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