У Дніпрі пролунали вибухи - ЗМІ

У ніч проти 15 серпня 2023 року у Дніпро звучала низка вибухів.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

"У Дніпрі чутно звуки вибухів - інформують кореспонденти Суспільного", - йдеться у соціальних мережах.

Пізніше у Дніпрі пролунала низка повторних вибухів.

За попередньою інформацією, у місті працювало ППО.

"Кропивницький - терміново в укриття!", - додають у Повітряних Силах ЗСУ.

Нагадуємо - віримо у воїнів ППО та не знімаємо їх роботу!

Моніторингові канали повідомляють, що після вибухів в одному із районів міста сталася пожежа. Що горить, наразі невідомо. Місцеві можуть бачити заграву від пожежі та задимлення.

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До того ж раніше у Києві та низці центральних областей оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку.

Раніше ракетна небезпека була оголошена у Сумській, Полтавській та східних областях.

Нагадаємо, що на Сумщині ворог обстрілює громади з мінометів та запускає ракети з гелікоптера.