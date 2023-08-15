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В Днепре прогремели взрывы — СМИ

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
5598
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В Днепре прогремели взрывы — СМИ

Не пренебрегайте личной безопасностью / Фото: ТСН.ua

Находитесь в укрытиях.

В ночь на 15 августа 2023 года в Днепр звучал ряд взрывов.

Об этом сообщают местные СМИ.

"В Днепре слышны звуки взрывов – информируют корреспонденты Общественного", – говорится в социальных сетях.

Позже в Днепре раздался ряд повторных взрывов.

По предварительной информации, в городе работало ПВО.

"Кропивницкий – срочно в укрытие!", — добавляют в Воздушных Силах ВСУ.

Напоминаем – верим в воинов ПВО и не снимаем их работу!

Мониторинговые каналы сообщают, что после взрывов в одном из районов города произошел пожар. Что горит, пока неизвестно. Местные могут видеть зарево от пожара и задымления.

К тому же, ранее в Киеве и ряде центральных областей объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Ранее ракетная опасность была объявлена в Сумской, Полтавской и восточных областях.

Напомним, что на Сумщине враг обстреливает общины из минометов и запускает ракеты с вертолета.

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