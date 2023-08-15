В Днепре прогремели взрывы — СМИ

Находитесь в укрытиях.
В ночь на 15 августа 2023 года в Днепр звучал ряд взрывов.
Об этом сообщают местные СМИ.
"В Днепре слышны звуки взрывов – информируют корреспонденты Общественного", – говорится в социальных сетях.
Позже в Днепре раздался ряд повторных взрывов.
По предварительной информации, в городе работало ПВО.
"Кропивницкий – срочно в укрытие!", — добавляют в Воздушных Силах ВСУ.
Напоминаем – верим в воинов ПВО и не снимаем их работу!
Мониторинговые каналы сообщают, что после взрывов в одном из районов города произошел пожар. Что горит, пока неизвестно. Местные могут видеть зарево от пожара и задымления.
К тому же, ранее в Киеве и ряде центральных областей объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.
Ранее ракетная опасность была объявлена в Сумской, Полтавской и восточных областях.
Напомним, что на Сумщине враг обстреливает общины из минометов и запускает ракеты с вертолета.
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