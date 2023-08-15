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Сумська, Полтавська та східні області: ракетна небезпека

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Сумська, Полтавська та східні області: ракетна небезпека

Подбайте про власну безпеку / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Повітряна тривога пов'язана з пусками крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.

Перші ракети входять в повітряний простір України.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах. 

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні. 

Повітряні тривоги охопили низку областей на сході України. 

"Південь - ракетна небезпека! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - додали пізніше українські військові. 

Нагадаємо, що на Сумщині ворог обстрілює громади з мінометів та запускає ракети з гелікоптера

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