Сумська, Полтавська та східні області: ракетна небезпека

Повітряна тривога пов'язана з пусками крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.
Перші ракети входять в повітряний простір України.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.
"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні.
Повітряні тривоги охопили низку областей на сході України.
"Південь - ракетна небезпека! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - додали пізніше українські військові.
Нагадаємо, що на Сумщині ворог обстрілює громади з мінометів та запускає ракети з гелікоптера.
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