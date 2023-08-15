Сумська, Полтавська та східні області: ракетна небезпека

Повітряна тривога пов'язана з пусками крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.

Перші ракети входять в повітряний простір України.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні.

Повітряні тривоги охопили низку областей на сході України.

"Південь - ракетна небезпека! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - додали пізніше українські військові.

Нагадаємо, що на Сумщині ворог обстрілює громади з мінометів та запускає ракети з гелікоптера.