Росіяни вивели у Чорне море небезпечний фрегат - ОК "Південь"

Про це заявив представник Оперативного командування "Південь" Збройних сил України полковник Владислав Назаров у Telegram із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

Цей фрегат із можливістю несення до 8 КРМБ "Калібр".

Також Сили оборони Півдня повідомляють, що є певна активність ворожої стратегічної авіації: виліт 8-ох Ту-95мс з аеродрому Олен'я, Мурманської области РФ. Імовірне спорядження - до 16 ракет Х-101/55.

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"Оперативно реагуємо на сигнали повітряних тривог. Ніякої паніки, лише зосереджені дії. Пам'ятаємо, що Сили оборони напоготові і захищатимуть ваш спокій і життя!", - йдеться у повідомленні у соціальних мережах.

«Адмірал Макаров» — військове судно ВМФ Росії, третій фрегат проєкту 11356Р («Буревісник»), класу «Адмірал Григорович», флагман і один із найновіших кораблів російського флоту. Дислокується в тимчасово окупованому росіянами Севастополі. Названий на честь віцеадмірала російського імператорського флоту, уродженця Миколаєва, Степана Макарова.

Судном керує колишній український військовий, уродженець Вінниччини, військовий злочинець і колаборант із Росією капітан 1 рангу Григорій Бреєв, який 2014 року зрадив українську військову присягу та склав присягу ЗС РФ.

Нагадаємо, що на Таврійському напрямку українські військові знищили майже сотню загарбників.