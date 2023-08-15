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Стало відомо, скільки дітей евакуювали з Харківщини

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Стало відомо, скільки дітей евакуювали з Харківщини

Триває евакуація цивільного населення / Фото: t.me/synegubov

Триває евакуація цивільного населення з небезпечних населених пунктів Куп'янського району. 

За минулу добу з громад, що постійно перебувають під ворожими обстрілами, евакуювали 44 людини, в тому числі 19 дітей та 2 особи з інвалідністю.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Усього за період з 9 серпня 2023 року евакуйовано 248 людей, з них 90 дітей. Усі евакуйовані отримують медичну, правову, психологічну та гуманітарну допомогу. Ті, хто цього потребує, забезпечуються безкоштовним тимчасовим житлом.

Дякуємо усім, хто допомагає здійснювати евакуацію. Зокрема, волонтерам Єдиного координаційного гуманітарного центру, Нацполіції, ДСНС, представникам місцевої влади.


Усі охочі виїхати з небезпечних районів можуть телефонувати за номерами:

  • Єдиний координаційний гуманітарний центр, цілодобово:

+380507890124
+380637896474

  • Гаряча лінія Куп'янської МВА для мешканців громади, щоденно із 9:00 до 16:00 години:

+380989412300

Додамо, у районі Куп'янська Харківської області російська армія не має навіть тактичного успіху. Втім, окупанти намагаються перехопити ініціативу на цій ділянці фронту.

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