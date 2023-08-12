Примусова евакуація на Харківщині: скільки врятували дітей

З населених пунктів, що розташовані безпосередньо біля лінії фронту в Куп'янському районі, триває обов'язкова евакуація цивільних.

Про це повідомив в ефірі національного марафону Олег Синєгубов, очільник Харківської ОВА.

Евакуація відбувається планово, за визначеними безпечними маршрутами. Станом на зараз вивезено 63 особи, в тому числі 9 дітей.

-"З тих населених пунктів, що на відстані 7-10 км від лінії фронту, розглядається можливість оголошення примусової евакуації дітей. В тому числі безпосередньо з м. Куп'янськ. Це рішення має бути ухвалено на Раді оборони області та погоджено з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Наразі в Куп'янській громади залишається близько 12 тисяч людей. В Харкові та віддалених від фронту областях України зарезервовані місця для розміщення евакуйованих. Наразі такий резерв в Харкові складає 3,5 тисячі місць. Але цей показник може бути оперативно збільшений до 16 тисяч", - розповів посадовець.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Всіх поганих порубали на шмаття". Бої на Куп’янському напрямку із перших вуст

Раніше ми повідомляли, що Куп'янський напрямок - основний напрямок наступу армії РФ.

У середу, 9 серпня, у Міністерстві оборони поінформували, основним напрямком наступу російської армії є Куп’янський напрямок. Їхня мета - прорвати оборону українських військ та вийти безпосередньо до Куп'янська.

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