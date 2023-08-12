Астрологічний прогноз на 12 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли великий ризик поринути у депресію – уникнути цього вдасться тим, хто зможе протягом дня підтримувати себе у спокійному стані духу, ще краще – у гарному настрої.

Символ дня: Омут.

Стихія дня Земля.

Щасливий день: 8.

Щасливий колір дня: синій, сріблястий.

Щасливі камені дня: аурипігмент, хризопраз, жадеїт.

За якусь частину тіла відповідає: ноги, стегна.

Хвороби дня: щоб уникнути травмпотрібно виявляти максимальну обережність: не піднімати тяжкості, не займатися екстремальними видами спорту, не робити різких рухів.

Харчування дня: харчуватися помірно, замінивши м'ясо рибою та рослинною їжею. Рекомендується включити до свого раціону жирну рибу холодних морів з підвищеним вмістом вітамінів та поліненасичених жирних кислот Омега-3.

Стрижка дня: стригтися цього дня не лише можна, а й потрібно.

Дачні роботи дня: можна збирати на зимове зберігання коренеплоди та сушити яблука та абрикоси.

Магія та містика дня: можна – і потрібно –виготовляти талісмани та обереги.

Сни дня: у снах нинішньої ночі підсвідомість покаже, які сторони особистості людини тягнуть її у бік темряви та мороку – варто прислухатися до її попереджень.

Табу дня: не вітаються ризиковані та необдумані дії, які можуть призвести до непередбачених наслідків.

Цитата дня: «Погано живуть ті, хто все життя лише збирається жити»(Публій Сир).

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