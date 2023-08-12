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Астрологический прогноз на 12 августа

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
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22
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 12 августа

Астрологический прогноз на 12 августа. Жадеит - камень дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда велик риск погрузиться в депрессию – избежать этого удастся тем, кто сможет с течение дня поддерживать себя в спокойном состоянии духа, еще лучше – в хорошем настроении. 

Символ дня: Омут. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 8. 

Счастливый цвет дня: голубой, жемчужно-серий, серебристый. 

Счастливые камни дня: аурипигмент, хризопраз, жадеит.

За какую часть тела отвечает: ноги, бедра. 

Болезни дня: во избежание травм нужно проявлять максимальную осторожность: не поднимать тяжести, не заниматься экстремальными видами спорта, не делать резкие движения. 

Питание дня: питаться умеренно, заменив мясо рыбой и растительной пищей. Рекомендуется включить в свой рацион жирную рыбу холодных морей с повышенным содержанием витаминов и полиненасыщенных жирных кислот Омега-3. 

Стрижка дня: стричься в этот день не только можно, но и нужно. 

Дачные работы дня: можно собирать на зимнее хранение корнеплоды и сушить яблоки и абрикосы. 

Магия и мистика дня: можно – и нужно – изготавливать талисманы и обереги. 

Сны дня: в снах нынешней ночи подсознание покажет, какие стороны личности человека тянут его в сторону тьмы и мрака – стоит прислушаться к его предупреждениям. 

Табу дня: не приветствуются рискованные и необдуманные действия, которые могут привести к непредвиденным последствиям. 

Цитата дня: «Плохо живут те, кто всю жизнь лишь собирается жить» (Публий Сир). 

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Дата публикации
Просмотры
22
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