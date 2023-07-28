Фінансовий гороскоп на серпень 2023 року

Загалом, серпень сприятливий для фінансової сфери, якщо є робота, що вже є бізнес, власні проєкти. Подібні джерела заробітку поступово виходять із застою та отримують новий темп, відповідно приносячи гарний дохід. Для початку трудової діяльності, створення чогось нового місяць не підходить.

Якщо ж ви у пошуку роботи та нових джерел доходу, то удача, навряд чи вам усміхнеться у серпні, особливо у другій його половині. Найкраще присвятити цей місяць вирішенню побутових питань, наведенню ладу у будинку та на дачі, зробити заготівлю на зиму.

Венера та Юпітер є загальними сигніфікаторами матеріального добробуту. У серпні ці планети утворюють між собою напружений аспект, причому Венера перебуває у фазі ретроградного руху. Не варто чекати на легкі гроші, бо лише напружена робота, відновлення старих проєктів та співпраця з давніми партнерами сприяють поліпшенню фінансового стану.

Плутон пов'язаний із великими грошима, чужими ресурсами, позиками, владою. Гармонійний аспект із Марсом сприяє розвитку у професійній сфері, нехай повільно, зате впевнено. На тлі ретроградної Венери все ж таки не варто вплутуватися в кредити, оформлювати договори з фінансовими структурами. Використовуйте власні ресурси, за необхідності, продайте та вкладіть гроші в модернізацію обладнання на виробництві, купіть сучаснішу техніку, у все, що підвищує продуктивність праці.

Від 23 серпня Меркурій входить у фазу ретроградності, тому не відкладайте важливі справи на кінець місяця, зробіть якнайбільше у першій половині серпня і тоді будете задоволені матеріальними результатами. Вже зараз можна запланувати відпочинок на останній тиждень серпня – перший тиждень вересня.

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ОВЕН

Всесвіт послаблює хватку: у серпні зірки більш прихильні до вас. Обставини складаються якнайкраще для того, щоб працювати і заробляти гроші, проводити реконструкцію. Від вас потрібна рішучість у діях, але при цьому постарайтеся зберегти баланс. У разі потреби не бійтеся виявляти наполегливість, але не поспішайте партнерів та колег. У серпні краще сповільнитись, зміцнити впевненість у собі та спиратися на наявну базу.

ТЕЛЕЦЬ

У діловій сфері, на роботі та в бізнесі ситуація загострюється. Не варто братися за вирішення завдань, що накопичилися, ні в сфері фінансів, ні в бізнесі, ні в партнерських взаєминах. Всесвіт приготував вам випробування, але їх можна подолати, якщо трохи знизити планку у своїх бажаннях. Велика можливість безглуздих витрат, фінансових втрат і затримок із виплатами. Будьте уважними під час проведення онлайн-платежів.

БЛИЗНЯТА

Серпень принесе відносну стабільність та передбачуваність у фінансову сферу порівняно з попереднім місяцем. Оскільки власне фізичне та психічне здоров'я – це основний ресурс, що сприяє заробітку грошей, варто приділити цій галузі життя максимум уваги. Намагайтеся розібратися із найскладнішими завданнями у першій половині місяця. Наприкінці серпня не варто приймати важливих рішень, а співбесіди краще відкласти на вересень.

РАК

Серпень насичений продуктивною енергетикою, важливо грамотно побудувати плани (але не надто далекосяжні), щоб усе встигнути легко, без хаосу і стресу. Сприятливий час для підвищення кваліфікації та освоєння нових навичок. Серпень підсвічує вам цінність навчання та спілкування з колегами на професійні теми. Вдалими будуть будь-які поїздки у справах, відрядження, зокрема за кордон. Можете отримати вигідну пропозицію від іноземних партнерів.

ЛЕВ

Можете відчути втому, опір соціального середовища, зневіру у власні сили. Але саме зараз необхідно зробити рішучий крок уперед, рухатися шляхом реалізації мети, а мотивація прийде у процесі цілеспрямованих дій. Великих доходів, раптових перемог чи втрат серпень не принесе, проте подарує вам почуття задоволення, якщо правильно розставите пріоритети. Це місяць закладання фундаменту на глибоких рівнях.

ДІВА

Починається серпень, який стане для вас дуже важливим, особливо у сфері роботи та кар'єри. Можливо, настав час переглянути списки своїх планів і зробити цей місяць найяскравішим і незабутнім. Водночас важливо у великому списку завдань не згаяти час, призначений близьким людям. Відносно спокійний місяць, який дарує вам час на різноманітні заняття. Особливо сприятливо вирішувати фінансові питання, здійснювати угоди, закривати кредити та розтермінування.

ТЕРЕЗИ

Якщо порівнювати з попереднім місяцем, то серпень асоціюватиметься у вас із процвітанням, достатком, до того ж це стосується не лише матеріального зростання, а й духовного розвитку. Може здаватися, що ви можете "гори згорнути". Не всім представникам цього знака вдасться впоратися з колосальною енергетикою. Якщо ви зможете направити її у правильне русло, а не агресувати, то вийде обійти гострі кути у сфері ділових взаємин та відкрити для себе нові обрії.

СКОРПІОН

Тримайтеся якнайдалі від натовпу та конфліктів, не вступайте у виробничі суперечки, і тоді збережете рівень доходу не нижче, ніж у попередні місяці. Якщо ж вплутаєтеся в колективні розбірки, то ризикуєте втратити посаду, повагу та гроші, оскільки винним зроблять саме вас. Як кажуть, "тише їдеш — далі будеш". У другій половині серпня постарайтеся взяти відпустку та гарненько відпочити перед новим поворотом у професійній сфері.

СТРІЛЕЦЬ

Нічого надприродного та несподіваного очікувати не варто протягом серпня. Досить спокійний та рутинний місяць для вас. Несприятливо розпочинати нові проєкти, призначати важливі зустрічі та дзвінки щодо роботи та вирішення грошових питань – до бажаного результату це не призведе. Слушний час створення бази майбутніх успіхів, тобто. освоєння нових навичок, початку навчання чи завершення навчання. Якщо давно відкладали купівлю через сумніви чи вартість – зробіть це у першій половині серпня.

КОЗОРІГ

Протягом місяця вдасться виплатити всі борги або отримати заборгованість із зарплати, а також вирішити фінансові проблеми, які здавалися вічними. Сприятливі далекі поїздки, зустрічі із давніми іноземними партнерами – саме від них може надійти вигідна пропозиція. Якщо ви хочете просунути власний проєкт, насамперед залучайте людей з минулого, колишніх колег, давніх клієнтів. Серпень підходить для повернення на колишнє місце роботи.

ВОДОЛІЙ

У першій половині серпня ви відчуєте правильний вектор напряму своїх дій, якого слід дотримуватись, і тоді ви зможете зміцнити фінансове становище. Настав час переглянути свої взаємини з грошима, розставити пріоритети в плані витрат і обов'язково створити собі певний запас, оскільки наприкінці серпня на вас чекають великі витрати. Пам'ятайте, що "скупий платить двічі", тому уникайте всього дешевого та неякісного.

РИБИ

Поставте собі запитання: наскільки зараз необхідно бажане? Можливо, варто затягнути тугіше пояс і повністю поринути в роботу. Накопичуйте ресурси — дуже скоро вони вам знадобляться для вкладення в успішний проєкт, що розвивається. Якщо зробите це, то після важкого серпня настане період зростання добробуту. Не забудьте приділити увагу своєму здоров'ю, адже без життєвої енергії, активної соціальної позиції та правильної комунікації неможливо знайти матеріальний комфорт.

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