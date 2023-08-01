На Україну насувається сильна спека: синоптик назвала дати

На Україну насувається сильна спека. Підвищення температури буде вже наприкінці цього тижня. Місцями стовпчики термометрів піднімуться до +40°.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"До України йде сильна спека. У кінці тижня, впродовж 4-6 серпня, температура повітря у більшості областей кусатиме 32-39 градусами. На сході та півдні, ймовірно, буде до +40!", - повідомила вона.

Найближчими днями також очікується висока температура на півдні та сході України.

Нагадаємо, липень став найспекотнішим місяцем в історії. Дослідники зі Служби зміни клімату зазначають, що перші три тижні липня були зареєстровані найвищі середньодобові глобальні температури в історії, які спричинили лиха, пожежі та пекучі температури, які не шкодують нікого. Вчені зазначають, що теплова хвиля встановила нові температурні рекорди в Північній Америці, Азії та Європі.

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