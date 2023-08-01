На Украину надвигается сильная жара: синоптик назвала даты

На Украину надвигается сильная жара. Увеличение температуры будет уже в конце этой недели. Местами столбики термометров поднимутся до +40°.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

"В Украину идет сильная жара. В конце недели, в течение 4-6 августа, температура воздуха в большинстве областей будет кусать 32-39 градусами. На востоке и юге, вероятно, будет до +40!", — сообщила она.

В ближайшие дни также ожидается высокая температура на юге и востоке Украины.

Напомним, июль стал самым жарким месяцем в истории. Исследователи из Службы изменения климата отмечают, что первые три недели июля были зарегистрированы самые высокие среднесуточные глобальные температуры в истории, повлекшие бедствия, пожары и жгучие температуры, которые не жалеют никого. Ученые отмечают, что тепловая волна установила новые температурные рекорды в Северной Америке, Азии и Европе.

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