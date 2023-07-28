Июль стал самым жарким месяцем в истории: когда был пик зноя

Аномалия настолько велика, что ученые уверены, что рекорд был побит еще до конца месяца.

В последние несколько недель ученые фиксируют все новые температурные рекорды. Теперь Всемирная метеорологическая организация предупреждает, что июль 2023 может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Причиной жары стало антропогенное изменение климата.

Об этом пишет Forbes.

Исследователи из Службы изменения климата отмечают, что первые три недели июля были зарегистрированы самые высокие среднесуточные глобальные температуры в истории, повлекшие бедствия, пожары и жгучие температуры, которые не жалеют никого. Ученые отмечают, что тепловая волна установила новые температурные рекорды в Северной Америке, Азии и Европе.

К примеру, Китай установил национальный рекорд температуры 16 июля, когда столбик термометра достиг 52,2 градуса по Цельсию.

Исследователи Службы изменения климата Copernicus также отмечают, что 6 июля стало самым жарким днем за всю историю наблюдений, в этот день средняя глобальная температура достигла рекордных 17,08 градуса Цельсия. Ученые отмечают, что в рейтинге самых жарких дней второе и третье место заняли 5 и 7 июля соответственно.

Ранее сообщалось, что французский астролог Мишель де Ностредам, более известный как Нострадамус, похоже, предусмотрел рекордную жару, от которой страдает сейчас большая часть Европы.

Глобальное потепление примерно на 1,2 градуса по Цельсию, продолжающееся с конца 1800-х годов, вызвано сжиганием ископаемого топлива. Оно сделало волны тепла более жаркими, длительными и частыми, а также усилило другие экстремальные погодные явления, например штормы и наводнения.

ООН прогнозирует, что глобальная температура, скорее всего, временно поднимется на 1,5 градуса по Цельсию выше доиндустриального уровня, по меньшей мере, в течение следующих пяти лет.

"Изменения климата здесь. Это ужасно. И это только начало. Эра глобального потепления закончилась; наступила эра глобального кипения", – заявлял генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

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