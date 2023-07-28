Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Во многих областях Украины звучала воздушная тревога

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
17к
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Во многих областях Украины звучала воздушная тревога

Воздушная тревога 28 июля

В пятницу, 28 июля, во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Воздушная тревога 27 июля прогремела в центральных, северных и восточных областях.

Традиционно сигнал тревоги объявлен в Луганской области и Крыму.

Воздушная тревога 28 июля / ©
Воздушная тревога 28 июля

По сообщению Воздушных сил ВСУ, в указанных областях была ракетная угроза из-за вражеского бомбардировщика Ту-22м3 вблизи границы.

"Внимание! Активность вражеской тактической авиации на восточном направлении. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги... Ракетная опасность – центр, север, восток Украины! Вражеский Ту-22м3 в Брянской области!" – сообщили в ПС.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
17к
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация