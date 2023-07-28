Во многих областях Украины звучала воздушная тревога

В пятницу, 28 июля, во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Воздушная тревога 27 июля прогремела в центральных, северных и восточных областях.

Традиционно сигнал тревоги объявлен в Луганской области и Крыму.

Воздушная тревога 28 июля

По сообщению Воздушных сил ВСУ, в указанных областях была ракетная угроза из-за вражеского бомбардировщика Ту-22м3 вблизи границы.

"Внимание! Активность вражеской тактической авиации на восточном направлении. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги... Ракетная опасность – центр, север, восток Украины! Вражеский Ту-22м3 в Брянской области!" – сообщили в ПС.